إزالة تعديات ومخالفات بمركز سمسطا جنوب بني سويف

تابع مدحت صلاح، رئيس مركز ومدينة سمسطا، انتظام سير العمل داخل المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، وخاصة ما يتعلق بملفات التصالح في مخالفات البناء في إطار تنفيذ تكليفات الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بتحسين مستوى الخدمات والتواصل المباشر مع المواطنين .

جاء ذلك بحضور وفد من وزارة التنمية المحلية وديوان عام المحافظة ضمن خطة الوزارة لمتابعة آليات العمل بالمراكز التكنولوجية.

وخلال الزيارة، التقى رئيس المدينة وممثلو الوزارة بعدد من المواطنين المترددين على المركز، واستمعوا إلى ملاحظاتهم ومطالبهم بشأن إجراءات التصالح، حيث تم التأكيد على ضرورة التيسير على المواطنين وتقديم الدعم اللازم لهم، مع الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة.

ومن ناحية أخرى، كثفت الوحدة المحلية جهودها في ملف إزالة التعديات، حيث تمكنت من تنفيذ حملة موسعة بنطاق مجلس قروي بدهل، أسفرت عن إزالة عدد من حالات التعدي بالبناء المخالف على أراضٍ زراعية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما نظمت الوحدة المحلية حملات نظافة موسعة شملت عددًا من شوارع المدينة، تم خلالها رفع كميات من المخلفات والأتربة، وتفريغ صناديق القمامة، ورفع إشغالات تعيق حركة المرور، وذلك في إطار خطة مستمرة لتحسين البيئة العامة، ورفع مستوى النظافة والحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمدينة.