سكرتير بني سويف يتفقد جاهزية مقار لجان انتخابات مجلس الشيوخ 2025



تنفيذًا لتكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، واصل اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد متابعته اليومية لجاهزية مقرات اللجان الانتخابية بقرى ومراكز المحافظة، استعدادًا لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 المقرر عقدها على مدار يومي (الاثنين والثلاثاء 4 و5 أغسطس المقبل 2025).

حيث قام السكرتير العام المساعد " أمس" بجولة نفقدية في الفترة المسائية، والتي شملت عدد من المقار الانتخابية بقرية الميمون –مركز الواسطى -،لمتابعة أعمال النظافة العامة، وتوافر وسائل الراحة والتيسير على كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى التأكد من كفاءة المرافق الأساسية بالمقار، مثل الكهرباء والمياه ودورات المياه، وذلك في حضور : حمادة راضي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى ، أشرف مليجي نائب رئيس المدينة ، على سعد رئيس قرية الميمون وأعضاء المتابعة والإشغالات والرصد الميداني بالوحدة المحلية والإدارة التعليمية وسكرتير القرية

وأكد السكرتير العام المساعد أن الجولة تأتي تنفيذًا لتكليفات محافظ بني سويف لضمان تهيئة بيئة مناسبة للناخبين، مشددًا على استمرار وتعزيز التنسيق الكامل بين كافة الجهات التنفيذية، وخاصة الوحدات المحلية ومديريات الخدمات، لضمان الجاهزية الكاملة لسير العملية الانتخابية في أجواء سلسة وإيجابية.

تجدر الإشارة إلى أن إجمالي الناخبين 2مليون و80 ألف و140 ناخباً وناخبة، موزعين على 371 لجنة فرعية داخل 368 مقراً انتخابي على مستوى المحافظة بواقع (74مقرا انتخابيا بدائرة مركز ومدينة بني سويف "شرقا وغربا"، و29 مقر انتخابي بمركز ومدينة ناصر ، و50مقرا انتخابي بمركز ومدينة سمسطا، و44 مقرا انتخابياً بمركز ومدينة اهناسيا ، و60 مقرا نتخابياً بمركز ومدينة ببا، و47 مقراً انتخابياً بمركز ومدينة الواسطى ، و64 مقراً انتخابيا بمركز ومدينة الفشن.