أخبار بني سويف| المحافظ يكرم أوائل الثانوية العامة والأزهرية.. ومحاور الاستراتيجية الوطنية للسكان لتنفيذ رؤية مصر 2030

شهدت محافظة بني سويف خلال الـ 24 ساعة الماضية العديد من الأحداث المهمة والتي كان أبرزها ..

محافظ بني سويف يكرم أوائل الثانوية العامة والأزهرية والدمج على مستوى الجمهورية

كرّم الدكتورمحمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أوائل الشهادات العامة والمحلية بالمرحلتين الإعدادية والثانوية بالتعليم العام والتعليم الأزهري ،وأوائل الدبلومات الفنية وأوائل الثانوية لمدارس "Stem "وأوائل الشهادة الثانوية "دمج، التلمذة الصناعية ، مكفوفين" للعام الدراسي 2024/2025 ، وذلك خلال الاحتفالية التي نظمتها المحافظة بقاعة الديوان العام، وبالتنسيق والتعاون مع مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني والإدارة المركزية لمنطقة بني سويف الأزهرية.

شهدت الاحتفالية حضور:" بلال حبش" نائب المحافظ،الدكتورة أمل الهواري وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، الدكتور أحمد مكي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة بني سويف الأزهرية، أحمد دسوقي مدير مكتب المحافظ، المهندسة دينا عمر سليمان رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، حمادة راضي رئيس مركز ومدينة الواسطى، وبعض قيادات المديرية والإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية واولياء أمور الطلاب وأسرهم وذويهم.

محافظ بني سويف يستعرض محاور الاستراتيجية الوطنية للسكان لتنفيذ رؤية مصر 2030

واصلت وحدة السكان بمحافظة بني سويف، جهودها الميدانية في مجال تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني لضمان توفير رعاية صحية شاملة ومستدامة، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030 للتنمية الشاملة والمستدامة.

وفي هذا السياق، عُقد اجتماع بمقر فرع هيئة التأمين الصحي ببني سويف ، بحضور الدكتور محمد فؤاد، مدير عام الفرع ، محمد البحيري مدير وحدة السكان المركزية ومقرر لجنة التنمية البشرية بالمحافظة، الدكتورة هبة حسن مدير العيادات ومنسق السكان بالتأمين الصحي، الدكتور هاني أبو طالب استشاري المناظير والجهاز الهضمي، محمود عبد المنعم، منسق الأمانة الفنية لمبادرة المحافظة "1000 قائد سكاني"، ومن وحدة السكان بالمحافظة (محمد محمود ونهلة حمدي).

محافظ بني سويف يكرم أوائل الثانوية العامة والأزهرية والدمج على مستوى الجمهورية محافظ بني سويف يستعرض محاور الاستراتيجية الوطنية للسكان لتنفيذ رؤية مصر 2030 سكرتير بني سويف يتفقد جاهزية مقار لجان انتخابات مجلس الشيوخ 2025 إزالة تعديات ومخالفات بمركز سمسطا جنوب بني سويف

سكرتير بني سويف يتفقد جاهزية مقار لجان انتخابات مجلس الشيوخ 2025

تنفيذًا لتكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، واصل اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد متابعته اليومية لجاهزية مقرات اللجان الانتخابية بقرى ومراكز المحافظة، استعدادًا لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 المقرر عقدها على مدار يومي (الاثنين والثلاثاء 4 و5 أغسطس المقبل 2025).

حيث قام السكرتير العام المساعد " أمس" بجولة نفقدية في الفترة المسائية، والتي شملت عدد من المقار الانتخابية بقرية الميمون –مركز الواسطى -،لمتابعة أعمال النظافة العامة، وتوافر وسائل الراحة والتيسير على كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى التأكد من كفاءة المرافق الأساسية بالمقار، مثل الكهرباء والمياه ودورات المياه، وذلك في حضور : حمادة راضي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسط