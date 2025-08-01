السكة الحديد تعقد ندوة في بني سويف للتوعية بمخاطر رشق القطارات

نظمت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بالتعاون مع محافظة بني سويف، ندوة توعية تحت عنوان "سلامة النقل مسؤولية مشتركة"، لمواجهة ظاهرة رشق القطارات بالحجارة والعبور غير الآمن، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل.

استهدفت الندوة نشر الوعي المجتمعي بمخاطر الممارسات السلبية في التعامل مع مرفق السكك الحديدية، مثل استخدام المعابر العشوائية، وإلقاء القمامة على شريط السكة، وما تسببه من تهديد مباشر لأمن وسلامة المواطنين، فضلًا عن تعطل حركة القطارات وتأثيرها على المرافق الحيوية.

تخللت الندوة عروض مرئية وشهادات ميدانية حول الآثار الناتجة عن هذه السلوكيات، سواء من حيث الإصابات أو الخسائر المادية وتأخير حركة القطارات، وشهدت حضور ممثلين عن الأزهر والأوقاف والكنيسة ووزارات الشباب والتعليم، إلى جانب قيادات الهيئة وعدد من مواطني المحافظة.

تأتي الندوة ضمن سلسلة فعاليات تنظمها الهيئة في عدد من المحافظات بالتعاون مع الجهات المعنية، بهدف تعزيز مفاهيم السلامة والانضباط في التعامل مع وسائل النقل العامة.