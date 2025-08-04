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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

محافظ بني سويف: 2 مليون و80 ألف ناخب يحق لهم التصويت

انتخابات
انتخابات
عادل نصار

قال الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، إنّ  سير العملية الانتخابية في المحافظة يجري بشكل طيب ومنظم، موضحًا، المحافظ أن اللجان الانتخابية بدأت العمل في موعدها دون ورود أي بلاغات من شأنها تعطيل التصويت، وأن غرفة العمليات بالمحافظة لم تتلق حتى الآن ما يفيد بوجود معوقات.

وأضاف  الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، في حواره مع محمد حفيظ مراسل قناة إكسترا نيوز، أنّ عدد اللجان الانتخابية بالمحافظة يبلغ 371 لجنة موزعة على 368 مقرًا انتخابيًا، وذلك لتيسير عملية الاقتراع أمام الناخبين.

وأكد  الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أن الطقس المعتدل هذا اليوم ساعد في انتظام العملية الانتخابية في جميع المراكز والمدن على مستوى المحافظة، مما ساهم في توفير أجواء ملائمة للناخبين.

وتابع  الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أنّ  عدد المواطنين الذين يحق لهم التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ داخل المحافظة يبلغ نحو 2 مليون و80 ألف ناخب، مؤكداً أن المحافظة حريصة على تأمين العملية الانتخابية وتوفير كافة السبل لضمان سهولة وصول الناخبين إلى لجانهم.

محافظ بني سويف العملية الانتخابية الدكتور محمد هاني

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