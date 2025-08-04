رئيس الوزراء يتابع جهود وزارة الأوقاف في إدارة أصول وأملاك الوقف

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ مع الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف؛ لاستعراض عددٍ من ملفات عمل الوزارة، وعلى رأسها، جهود الوزارة وهيئة الأوقاف المصرية فيما يتعلق بإدارة مختلف أصول وأملاك الوقف، وذلك بحضور خالد محمد الطيب، رئيس هيئة الأوقاف المصرية.

وجدد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، الإشارة إلى أهمية استمرار جهود الحصر والتوثيق لمختلف الأصول وممتلكات الهيئة من الوقف الذي تديره، والسعي لتعظيم الاستغلال الأمثل لها، وذلك بما يسهم في تحقيق الاستثمار الأمثل لهذه الأصول والأملاك.

واستعرض الدكتور أسامة الأزهري، خلال الاجتماع، جهود حصر وتوثيق الأصول والممتلكات التي تديرها هيئة الأوقاف المصرية، وما يتم من تعاون وتنسيق مع عدد من جهات الدولة المعنية في هذا الشأن، للوصول لحصر دقيق لمختلف تلك الأصول، وإنشاء خرائط مساحية ورقمية لها، واعتماد وتسجيل تلك الأصول، وذلك بما يضمن عدم التعامل عليها إلا من خلال هيئة الأوقاف المصرية.

كما تناول الوزير آليات تعظيم الاستفادة من أصول هيئة الأوقاف المصرية، وما يتم في هذا الإطار من حصر لعدد من الفرص الاستثمارية الواعدة، التي من الممكن طرحها، لاستغلالها الاستغلال الأمثل، وتحقيق المزيد من الأهداف المرجوة من خلال إدارة هذه الأصول بطرق أكثر كفاءة وفاعلية.

وخلال الاجتماع، أشار رئيس هيئة الأوقاف المصرية إلى أن الهيئة تدير أكثر من 12800 وقف، مستعرضا التوزيع الجغرافي لهذه الأصول على مستوى الجمهورية، ونوعياتها، وبيان تقسيمها بين السجلات العينية، والسجلات الشخصية، لافتا إلى ما تم من زيارات ميدانية لمختلف الأصول والممتلكات التي تديرها الهيئة بعدد من المحافظات، للتعرف بشكل تفصيلي على أرض الواقع على المشكلات التي تواجه هذه الأصول وسبل التعامل مع هذه المشكلات، وذلك بما يسهم في تطويرها، واتاحتها كفرص استثمارية واعدة، سعيا لتحقيق الاستغلال الأمثل لها.

واستعرض خالد محمد الطيب عدداً من عناصر خطط الهيئة لتطوير مختلف الأصول العقارية، وكذا تطوير كل من الأراضي الزراعية والفضاء، هذا إلى جانب تطوير طرق الاستثمار بالتعاون مع الشركات المتخصصة والمطورين العقاريين، وذلك بما يسهم في تطوير منظومة الاستثمار وإضافة أنشطة ومجالات استثمارية جديدة.

