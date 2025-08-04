هيئة ميناء الإسكندرية تحقق معدلات أداء غير مسبوقة خلال "2024 - 2025"

حققت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية خلال عام (2024 - 2025) طفرة في معدلات تردد السفن، حيث بلغت معدلات غير مسبوقة بواقع 6932 سفينة بالمقارنة بـ6738 سفينة عام (2023 - 2024) بنسبة زيادة 2.8% باجمالي 194 سفينة إضافية.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية أحمد بريقع، في بيان اليوم "الاثنين"، أن سفن الصب السائل تصدرت طليعة السفن التي شهدت ارتفاعا كبيرا خلال (2024 - 2025) بنسبة زيادة 30.8% عن (2023 - 2024)، حيث تم استقبال 712 سفينة بالمقارنة بـ544 سفينة في العام السابق.

وأشار إلى أن سفن الصب الجاف شهدت ارتفاعا بمعدلات التردد خلال (2024 - 2025) بنسبة زيادة 4.7% عن (2023 - 2024)، حيث تم استقبال 1321 سفينة بالمقارنة بـ1261 سفينة في العام السابق.

كما ارتفعت معدلات تردد العبارات بشكل كبير خلال (2024 - 2025) بنسبة زيادة 2.3% تقريبا عن (2023 - 2024)، تلتها في المرتبة الرابعة سفن الحاويات التي شهدت تزايداً بنسبة بلغت 1%، فيما ارتفعت حركة السياحة بميناء الأسكندرية، حيث تم إستقبال أكثر من 33 ألف راكب خلال (2024 - 2025) بزيادة قدرها 8% عن العام السابق.

في سياق متصل، تم تحقيق زيادة أخرى غير مسبوقة في معدلات تداول البضائع بمختلف أنواعها، حيث حقق ميناءا الإسكندرية والدخيلة حجم تداول بلغ 74.8 مليون طن بضائع خلال عام (2024 - 2025) بنسبة زيادة بلغت 14% عن العام السابق، بفارق 9.2 مليون طن، وقد ارتفعت نسبة الصادرات بأكثر من 17%.

وسجلت بضائع الصب السائل، أكثر أنواع البضائع التي شهدت تزايداً كبيرا خلال عام (2024 - 2025) بنسبة زيادة 50%، حيث بلغت 10.2 مليون طن بالمقارنة بـ6.8 مليون طن في (2023 - 2024)، كما شهدت كميات تداول بضائع الصب الجاف تزايدا ملحوظاً أيضاً، حيث بلغ إجمالي المتداول خلال عام (2024 - 2025) حوالي 30.6 مليون طن بالمقارنة بحجم تداول بضائع الصب الجاف في العام السابق، والبالغ 27.5 مليون طن بنسبة زيادة 12%.

واحتلت البضائع العامة المرتبة الثالثة من حيث حجم التداول، والذي بلغ 8.5 مليون طن خلال (2024 - 2025) بنسبة زيادة 10% عن عام (2023 - 2024)، أما من حيث أعداد الحاويات المتداولة خلال نفس الفترة فقد بلغت 2.3 مليون حاوية مكافئة، مقارنةً بعدد الحاويات المكافئة في العام السابق، والتي بلغت مليوني طن بنسبة زيادة 12%.