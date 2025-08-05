أخبار بني سويف.. توافد المواطنين للتصويت في 371 لجنة في اليوم الأول لانتخابات الشيوخ

شهدت محافظة بني سويف خلال الـ 24 ساعة الماضية العديد من الأحداث المهمة والتي كان أبرزها ..

انتخابات الشيوخ 2025.. توافد المواطنين للتصويت في 371 لجنة ببني سويف

انطلقت انتخابات مجلس الشيوخ 2025، في الساعة التاسعة من صباح اليوم، وتوافد المواطنين للتصويت في الانتخابات في يومها الأول.

وتختتم عملية التصويت في يومها الأول في التاسعة مساء، قبل أن تستأنف أعمالها في غدا الثلاثاء كآخر أيام التصويت.



وتجرى انتخابات مجلس الشيوخ بحسب الهيئة الوطنية للانتخابات داخل مصر في 8 آلاف و825 مقرا انتخابيا على مستوى الجمهورية، بهدف التيسير على المواطنين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات والحفاظ عليهم.

وتم توزيع اللجان الفرعية في 27 دائرة مخصصة للانتخاب بالنظام الفردي، و4 دوائر لنظام القائمة (القاهرة وشمال ووسط الدلتا - شمال ووسط وجنوب الصعيد - غرب الدلتا - شرف الدلتا).

محافظ بني سويف يتابع انتظام التصويت في اليوم الأول لانتخابات الشيوخ 2025

تابع الدكتور محمد هانى غُنيم محافظ بني سويف ، من غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، أعمال فتح اللجان داخل المقرات الانتخابية أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ 2025.

وذلك وفق تعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات، حيث بدأت عملية التصويت والاقتراع في المواعيد الرسمية اعتبارا من التاسعة صباحا، وسط إجراءات تأمين بالتنسيق والتعاون بين الجهات التنفيذية والأمنية وتحت الإشراف القضائي.

وكيل صحة بني سويف يتفقد المستشفى التخصصي ويشدد على رفع كفاءة الخدمة الطبية

قام الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، اليوم الاثنين 4اغسطس ، زيارة تفقدية لمستشفى بني سويف التخصصي فى حضور الدكتورمحمدقريبه وكيل المديريه والدكتورة/ ايمان البنا نائب مديرالمستشفى، وذلك لمتابعة سير العمل والاطمئنان على مستوى تقديم الخدمات الطبية للمرضى، وذلك في إطار جولاته الميدانية ومتابعته المستمرة للمنشآت الصحية.