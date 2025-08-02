محافظ بني سويف يتابع نتائج وجهود 29 زيارة نفذها التفتيش المالي

أكدّ الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بني سويف، استمرار جهود الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري بالديوان العام للدفع بخطة المحافظة في مجال تحسين مستوى وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين في القطاعات الخدمية، من خلال ضبط منظومة العمل، وتقويم أوجه القصور الإداري، بالتوازي مع جهود وحملات المتابعة الميدانية للقطاعات الخدمية بالقرى والمراكز ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها، مؤكدا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال رصد أى خلل أو تقصير يواجه سير منظومة العمل.

جاء ذلك خلال مناقشته تقرير عرضه ناصر سيف النصر، مدير التفتيش المالي والإداري بالمحافظة، بشأن جهود الإدارة خلال النصف الثاني من يوليو 2025، في مجال بحث الشكاوى الواردة لمكتب المحافظ وإدارات وأجهزة المحافظة التنفيذية والموضوعات والشكاوى، التي تشارك في فحصها الإدارة بالتعاون مع الجهات الرقابية، وكذا التفتيش والمرور ومتابعة سير العمل في الوحدات المحلية ومديريات التابعة التي تشرف عليها المحافظة، بجانب المشاركة في عضوية اللجان النوعية المُكلفة بالإشراف على ملفات وموضوعات حيوية.

و كشف التقرير أنه تم خلال تلك الفترة عمل 29 زيارة تفتيشية مُفاجئة، شملت المرور وتفقد سير ومنظومة العمل بالوحدات المحلية ومجالس القرى ومشروعات التابعة للمحافظة: منها 5 زيارات للوحدات المحلية، وزيارة لأحد المشروعات التابعة للديوان العام، و7 زيارات لقطاع الصحة، و2 زيارة في قطاع التعليم، وزيارة لقطاع التضامن، و4 زيارات في قطاع التموين والتجارة الداخلية، و2 زيارة في قطاع الشباب والرياضة، و3 زيارات في قطاعات “الطرق والنقل، الزراعة، الإسكان” بواقع “زيارة لكل قطاع”، إضافة إلى فحص ومشاركة في فحص بعض الشكاوى، وقد تم رصد عدد من الحالات ما بين غياب وتأخير وترك عمل خلال تلك الفترة بهذه الجهات.

وقد كلف المحافظ مسئولي التفتيش المالي والإداري، بمتابعة تنفيذ الإجراءات القانونية والإدارية التي تم اتخاذها حيال المخالفات والملاحظات الواردة في التقرير،والمتمثلة في: حالات ترك العمل والغياب، والعمل على تلافي بعض أوجه القصور في منظومة العمل، مع استمرار المتابعة والمرور الدوري، وإعداد تقرير شامل بما تم اتخاذه من إجراءات في هذا الجانب.