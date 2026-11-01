قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حبس متهمة بالاعتداء طليقها في طنطا أسبوعين مع الشغل
أسرار سوهاج.. أماكن لا يعرف حكايتها الكثيرون.. يرقد ملوك الفراعنة وتختبئ حكايات 5 آلاف عام بـ"أم الجعاب"
احتجاجات شبابية واسعة تجتاح 34 مدينة ألمانية.. ونهب متاجر في فرانكفورت
الزمالك يختتم استعداداته اليوم لمواجهة وادي دجلة في كأس عاصمة مصر
«لن أعود إلا بجثمانه».. خمسة أيام من البحث عن شقيق ابتلعه سيل وادي وتير بنويبع
6.3 مليار دولار.. ترامب يلوح بمناقشة كوريا الشمالية بشأن أكبر سرقة للعملات المشفرة
الرئيس السيسي يوجه الحكومة بخطة زمنية ومؤشرات أداء لتنفيذ توصيات منتدى مصر 2026
طريقة إستخراج كارنيه التأمين الصحي لطلاب المدارس في مصر
المتحف المصري الكبير يعلن أسعار التذاكر الجديدة.. التطبيق اعتبارًا من اليوم
الرئيس السيسي: المواطن سيظل محور اهتمامنا والغاية الأساسية من إقامة منتدى مصر
9 قروش.. تراجع سعر الدولار اليوم الأحد في البنوك
الرئيس السيسي يهنيء "ميار عثمان" بفوزها بجائزة تحدي القراءة العربي 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

هشام الغزالي: هناك علاقة مهمة بين زيادة الوزن والسمنة والإصابة بسرطان الثدي

هشام الغزالي: هناك علاقة مهمة بين زيادة الوزن والسمنة والإصابة بسرطان الثدي
هشام الغزالي: هناك علاقة مهمة بين زيادة الوزن والسمنة والإصابة بسرطان الثدي
أ ش أ

 أكد الدكتور هشام الغزالي رئيس اللجنة القومية للمبادرة الرئاسية لصحة المرأة، أن مبادرة دعم صحة المرأة والكشف المبكر عن الأورام، وفي مقدمتها سرطان الثدي، تواصل تحقيق نتائج مهمة في مجال الوقاية والكشف المبكر والعلاج، بالتزامن مع دخولها عامها الثالث.

وأوضح الغزالي- خلال احتفالية وزارة الصحة بأكتوبر الوردى- أن المبادرة لا تقتصر على الكشف المبكر عن سرطان الثدي، وإنما تستهدف صحة المرأة بصورة شاملة، من خلال الكشف عن السكر وضغط الدم، ومتابعة الصحة الإنجابية والوزن ومؤشر كتلة الجسم، إلى جانب التوعية بعوامل الخطورة المرتبطة بالأورام والأمراض المزمنة.

وأضاف أن المبادرة نجحت في فحص وتوعية نحو 23 مليون سيدة، بما يمثل خطوة مهمة في الوصول المبكر إلى السيدات واكتشاف عوامل الخطورة والأمراض في مراحلها الأولى، مشيرا إلى أن التوجه الحالي يتجاوز مرحلة "الاكتشاف" إلى العمل على "الوقاية" من الأورام وتقليل معدلات الإصابة بها.

وأشار إلى أن البيانات أظهرت وجود علاقة مهمة بين زيادة الوزن والسمنة والإصابة بسرطان الثدي، حيث إن نحو 4 من كل 5 سيدات مصابات بسرطان الثدي يعانين زيادة الوزن أو السمنة، وهو ما دفع إلى إجراء دراسات متخصصة لبحث العلاقة بين مؤشر كتلة الجسم والإصابة بالسرطان، بالتعاون مع الوكالة الدولية لأبحاث السرطان، بما يسهم في وضع مبادرات تستهدف خفض الوزن وربط جهود الوقاية بالسيطرة على السكر وضغط الدم والحد من مخاطر الأورام.

ولفت الغزالي إلى أن جهود المبادرة أسهمت في خفض الفترة الزمنية اللازمة للوصول إلى تشخيص سرطان الثدي من نحو 180 إلى 230 يوما في السابق إلى 49 يوما حاليا، من خلال التكامل بين مختلف الجهات والشركاء، بما في ذلك التعاون في مجال التشخيص، وهو ما انعكس على اكتشاف نسبة أكبر من الحالات في المراحل المبكرة.

وقال إن المبادرة حققت كذلك تقدما في مؤشرات علاج سرطان الثدي، حيث انخفضت معدلات الوفيات بنسبة 15% خلال الفترة من عام 2022 إلى عام 2024، فضلا عن التوسع في تحديد الأنماط الجزيئية المختلفة لأورام الثدي، بما يتيح اختيار العلاج الأكثر ملاءمة لكل حالة.

وأوضح أن نحو 27% من حالات سرطان الثدي تنتمي إلى النوع الإيجابي لمستقبلات HER2، بينما تمثل الأنواع الأخرى أنماطا مختلفة من المرض، مشيرا إلى أن تحديد هذه الأنماط أصبح عنصرا أساسيا في اختيار العلاج وتحقيق أفضل النتائج للمرضى.

وأكد أن الدولة أتاحت للسيدة المصرية مجانا أحدث بروتوكولات علاج سرطان الثدي، بما في ذلك العلاجات الموجهة والمناعية والجينية، في إطار الحرص على مواكبة التطورات العالمية في علاج الأورام وإتاحة أفضل فرص الشفاء والحفاظ على جودة الحياة.

وأشار إلى أن الدراسات الاقتصادية للمبادرة أظهرت وجود عائد استثماري ملموس، إلى جانب العائد الأهم المتمثل في زيادة نسب الشفاء والحفاظ على حياة السيدات وتحسين جودة حياتهن، مؤكدا أن تقييم المبادرات الصحية لا يجب أن يقتصر على التكلفة، وإنما ينبغي أن يشمل أثرها الصحي والاجتماعي والاقتصادي على المجتمع.

وثمن الغزالي جهود جميع الشركاء وأصحاب المصلحة المشاركين في المبادرة، وفي مقدمتهم هيئة الدواء المصرية، والمجلس الأعلى للجامعات، ومنظمات المجتمع المدني، والمجلس القومي للمرأة، إلى جانب مختلف الجهات والقطاعات التابعة لوزارة الصحة، مؤكدا أن التكامل بين هذه الجهات كان أحد أهم عوامل نجاح المبادرة.

وأكد أن التجربة المصرية في مكافحة سرطان الثدي والأورام أصبحت تحظى باهتمام إقليمي ودولي، مشيرا إلى انتقال الخبرات المصرية إلى عدد من الدول، من بينها دول أفريقية والجزائر وإندونيسيا، فضلا عن الاستفادة من التجربة المصرية في الجهود الدولية لمكافحة السرطان.

وأضاف أن منظمة الصحة العالمية اختارت وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار للمشاركة في إقرار ما يعرف بـ"مدونة العمل" لمكافحة السرطان، والتي شارك في وضعها وزراء صحة من دول إقليم شرق المتوسط، بما يعكس المكانة التي اكتسبتها التجربة المصرية في مجال الوقاية والكشف المبكر والعلاج ومكافحة الأورام.

الدكتور هشام الغزالي رئيس اللجنة القومية للمبادرة الرئاسية لصحة المرأة مبادرة دعم صحة المرأة الكشف المبكر عن الأورام سرطان الثدي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

بدءًا من اليوم.. قرار جمهوري بتفويض وزير الدفاع في اختصاصات الرئيس بشأن التعبئة العامة

حمزة عبدالكريم

غضب جماهير برشلونة من هانز فليك بسبب حمزة عبدالكريم بعد سداسية ألافيس

الدولار

صعد 7.1%.. مفاجأة في سعر الدولار مستهل تعاملات اليوم في البنوك

علياء قمرون

الداخلية تكشف تفاصيل ضبط علياء قمرون بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء

عداد الكهرباء

تخفيض الكهرباء 30%.. شرط مهم قبل شحن كارت العداد الكودي

الذهب

انهيار جديد في أسعار الذهب.. والجرام يخسر 280 جنيها دفعة واحدة

نسمة عثمان

الحياة فرصة.. صاحبة فيديو الانفصال عن زوجها وطردها من منزلها بأمريكا: اتعلمت اللغة وأسست شركتي.. شاهد

يورتشيتش

بعد رحيله عن بيراميدز.. يورتشيتش يكشف وجهته المقبلة وشرطه للعودة إلى مصر

ترشيحاتنا

جانب من الندوة

الجامعة العربية تناقش تحديات الإعلام بعد الحروب والأزمات

ناقلة غاز قطرية تتعرض لهجوم في الخليج العربي

ناقلة غاز قطرية تتعرض لهجوم في الخليج العربي

منصة "باينانس" للعملات المشفرة تستأنف عمليات السحب بعد تعويض 95% من خسائر اختراق بقيمة 6.3 مليار دولار

منصة "باينانس" للعملات المشفرة تستأنف عمليات السحب بعد تعويض 95% من خسائر اختراق بقيمة 6.3 مليار دولار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ميار عثمان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الزمن الطيب وناسه

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من رفع الفائدة إلى تحفيز الاستثمار.. كيف يتحول الاستقرار النقدي إلى فرصة للنمو؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عامي الثالث والثلاثون.. حصاد التجارب وبداية الانطلاق

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الاستثمار.. إعادة صياغة

المزيد