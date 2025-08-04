وكيل صحة بني سويف يتفقد المستشفى التخصصي ويشدد على رفع كفاءة الخدمة الطبية

قام الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، اليوم الاثنين 4اغسطس ، زيارة تفقدية لمستشفى بني سويف التخصصي فى حضور الدكتورمحمدقريبه وكيل المديريه والدكتورة/ ايمان البنا نائب مديرالمستشفى، وذلك لمتابعة سير العمل والاطمئنان على مستوى تقديم الخدمات الطبية للمرضى، وذلك في إطار جولاته الميدانية ومتابعته المستمرة للمنشآت الصحية.

وتفقد الدكتور هاني جميعه أقسام الاستقبال والطوارئ، والعيادات الخارجية، والمعمل، والصيدلية، ووحدات الغسيل الكلوي والعناية المركزة، مؤكدًا خلال جولته على ضرورة الالتزام التام بمعايير مكافحة العدوى، وتحسين جودة الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين، وسرعة التعامل مع الحالات الطارئة وتوفير الأدوية والمستلزمات بشكل دائم

كما شدد على أهمية التواصل المباشر مع المرضى وذويهم والاستماع إلى شكواهم والعمل على تذليل أية عقبات تواجههم، مؤكدًا أن صحة المواطن تأتي في مقدمة أولويات العمل الصحي.

واختتم الدكتور جميعة جولته بالإشادة بالعاملين الملتزمين، مع التأكيد على محاسبة أي تقصير، مشيرًا إلى استمرار الجولات المفاجئة لضمان تقديم خدمة صحية لائقة لأبناء المحافظة.