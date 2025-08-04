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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بني سويف يتابع انتظام أعمال التصويت في اليوم الأول لانتخابات مجلس الشيوخ

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

تفقد الدكتور محمد هاني غُنيم محافظ بني سويف عددا من المقار واللجان الانتخابية بمراكز : بني سويف ،ناصر، والواسطى ، للاطمئنان على انتظام سير أعمال انتخابات مجلس الشيوخ"في يومها الأول"،والتي انطلقت في الساعة التاسعة من صباح اليوم وتستمر حتى غد الثلاثاء ،حيث يبلغ عدد الناخبين بالمحافظة 2مليون 80 ألف  موزعين على 371 لجنة فرعية داخل 368 مركز انتخابي                                  

واطمأن المحافظ"خلال جولته"على عدد من اللجان الانتخابية_ شملت مدرسة الجزيرة الابتدائية المشتركة بمدينة بني سويف، ومدرسة الشهيد  على عبدالحليم الابتدائية بمركز ناصر ، ومدرسة النويشي الابتدائية بمركز الواسطى _ على  الإجراءات المنفذة لتوفير سبل الراحة والأمان وتهيئة الأجواء المناسبة للتيسير على للناخبين أثناء عملية الاقتراع والإدلاء بأصواتهم ، وتبادل الحديث مع عدد من المواطنين ممن تصادف وجودهم أثناء الإدلاء بأصواتهم

وأكد المحافظ اقتصار دور الأجهزة التنفيذية على الجانب التنظيمي من خلال تقديم كافة التيسيرات المطلوبة لتسهيل العملية الانتخابية ،مشيراً إلى أن المحافظة قد أتمت استعداداتها للانتخابات و مراجعة كافة الترتيبات والتجهيزات النهائية علي المقار الانتخابية بجميع المراكز والقرى بنطاق المحافظة، وأنه تجري المتابعة اللحظية للعملية الانتخابية من خلال منظومة متكاملة سواء ميدانيا بالمرور والتواجد باللجان أومن خلال مركز السيطرة الموحد وغرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام  بجانب غرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية

رافق المحافظ خلال الجولة كل من:اللواء سامي علام السكرتير العام  المساعد، ،  علي يوسف رئيس مركز ومدينة بني سويف ،  شوقي هاشم رئيس مركز ومدينة ناصر ،  حمادة راضي رئيس مركز ومدينة الواسطى

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