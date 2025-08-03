محافظ بني سويف يُناقش ملفات القطاع الصحي خلال لقائه وكيل الوزارة الجديد

التقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بمكتبه اليوم، وكيل وزارة الصحة الجديد الدكتور هاني مصطفى إبراهيم جميعة، حيث هنأه المحافظ بتولى مسؤولية القطاع الصحي،متمنيًا له التوفيق في أداء مهام المنصب الجديد بالمحافظة،خلفاً للدكتورة سماح أحمد جاد،بعد تكليفها بالعمل بمديرية الصحة بمحافظة الجيزة.

وخلال اللقاء ناقش المحافظ مع وكيل الوزارة الجديد العديد من الملفات الهامة في القطاع ، من أبرزها: "موقف مشروعات إحلال وتجديد ورفع كفاءة المستشفيات وتكثيف المرور على المنشآت الصحية العامة والخاصة، والإشراف على المبادرات والمشروعات الجاري تنفيذها في القطاع الصحي ، فضلا عن مستجدات مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة “ وغيرها من الموضوعات والملفات”.

من جهته أعرب جميعة، عن تقديره للمحافظ د.محمد هاني غنيم على هذه اللفتة الطبية وحرصه على لقائه في مستهل فترة عمله بالمحافظة، مؤكدا استمرار بذل كافة الجهود الممكنة في سبيل تطوير مستوى وجودة الأداء داخل المستشفيات العامة والنوعية والمركزية والوحدات الصحية وتوفير الأدوية والمستلزمات وسد العجز في القوى والعناصر البشرية بقدر المستطاع، ومثمنا الجهود التي قام بها سابقوه، لاستكمال مسيرة التطويروالنهوض بالقطاع، وذلك تحت إشراف ومتابعة المحافظ وبالتنسيق مع الوزارة.