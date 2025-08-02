محافظ بني سويف يُهنئ لاعبة منتخب مصر للسلاح لتحقيقها برونزية الألعاب الأفريقية

تقدم الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بالتهنئة لمسؤولى قطاع الشباب والرياضة بمناسبة فوز بنت بني سويف لاعبة المنتخب المصري للسلاح "شادية أحمد جمال" بالميدالية البرونزية في سلاح سيف المبارزة ضمن منافسات دورة الألعاب الإفريقية للمدارس التي تستضيفها دولة الجزائر الشقيقة في الفترة من 27 يوليو 2025 حتى 6 أغسطس الجاري

من جهته أشار هشام الجبالي مدير عام الشباب والرياضة إلى فوز اللاعبة بالميدالية البرونزية في البطولة التي تقام تحت 17 سنة، حيث تعد بطلة بني سويف أصغر لاعبة مصرية في البطولة، ويُضاف هذا الإنجاز إلى رصيدها من الألقاب والميداليات، حيث سبق وفازت بذهبية أفريقيا للناشئين بأنجولا وبرونزية البطولة العربية التي أقيمت بدولة البحرين.

كما توجه "الجبالي" بالشكر والتهنئة لقيادات المديرية، وفي مقدمتهم الدكتور أبو الخير عبد التواب وكيل الرياضة، والكابتن محمد عبد التواب مدرب اللاعبة بالبطولة_بنادي المعلمين_ والدكتور أيمن غنيم مقرر اللجنة الفنية باتحاد السلاح والمدير الإداري للمنتخبات القومية لمصر _مؤسس رياضة المبارزة بالمحافظة.