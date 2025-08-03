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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بني سويف يتفقد الاستعدادات النهائية لانتخابات مجلس الشيوخ 2025

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف"اليوم"عددا من المقرات واللجان الانتخابية للاطمئنان على الاستعدادات والترتيبات النهائية المنفذة وفق الخطة التي أعدتها المحافظة استعداداً لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 ،المقرر إجراؤها  اعتبارا من غد الاثنين 4 أغسطس الجاري وتستمر حتى بعد غد الثلاثاء ، والتي سبقها أعمال الاقتراع والتصويت في الخارج مدار يومي الجمعة والسبت الماضيين  1 و2 الشهر الجاري

شملت الجولة عدداً من المراكز الاتنخابية بمركزي ناصر وبني سويف للاطمئنان  على توافر التجهيزات المطلوبة من أماكن الانتظار ،وإجراءات تسهيل الإدلاء بالأصوات، وتوفير كراسي متحركة باللجان للتيسير على ذوي الهمم والمسنين والمرضى أثناء إدلائهم بأصواتهم ،فضلا عن تفقد أعمال تجهيز اللجنة العامة للفرز بمركز التنمية الشبابية شرق النيل  ودعمها بما يلزم من مقاعد وإضاءة  ووسائل تهوية  واستضافة لاستقبال السادة القضاة والمستشارين المشرفين على فرز الأصوات،موجها بمراجعة شاملة دائمة لكافة المرافق بمقر اللجنة والاطمئنان على أنها تعمل بالكفاءة المطلوبة باستمرار

حيث  شدد المحافظ على أهمية وضرورة المتابعة على مدارالساعة لضمان توافر هذه التسهيلات خلال يومي الانتخابات والتواصل الدائم مع قوات التأمين وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للوقوف على الاحتياجات الطارئة أولا بأول لسرعة توفيرها،موجها بتكثيف أعمال النظافة ومنع أية إشغالات والتنسيق مع الوحدات المحلية والمرور لعمل حملات لمنع انتظار السيارات أمام اللجان أو في محيطها

وأشار المحافظ إلى أن أجهزة المحافظة التنفيذية قد أنهت استعداداتها لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 لاستقبال أكثر من 2مليون و80 ألف ناخباً وناخبة ممن يحق لهم التصويت،موزعين على 371 لجنة فرعية داخل 368 مقراً انتخابي على مستوى المحافظة بواقع (74مقرا انتخابيا بدائرة مركز ومدينة بني سويف "مركز وبندر وشرق النيل"، و29 مقر انتخابي بمركز ومدينة ناصر ، و50مقرا انتخابي بمركز ومدينة سمسطا، و44 مقرا انتخابياً بمركز ومدينة اهناسيا ، و60 مقرا نتخابياً بمركز ومدينة ببا، و47 مقراً انتخابياً بمركز ومدينة الواسطى ، و64 مقراً انتخابيا بمركز ومدينة الفشن.

كما طالب محافظ بني سويف المواطنين"ممن يحق لهم التصويت والاقتراع" بأهمية المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري ، والمشاركة الإيجايبة لاختيار من يمثلهم في هذا  المجلس بكل حرية واختيار  نابع عن قناعاتهم الشخصية ، خاصة بعد انتهاء فترة الدعاية والدخول في مرحلة الصمت الانتخابي ، مؤكد أهمية الالتزام بالتوجيهات والتعليمات التي أقرتها الهيئة الوطنية للانتخابات، ،مشيرا إلى اقتصار دور الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على الجوانب التنظيمية والإدارية اللازمة لتسهيل أعمال الاقتراع والتصويت من حيث تجهيز المقرات الانتخابية واللجان وإمدادها بالتجهيزات اللازمة

رافق المحافظ خلال الجولة كل من:اللواء سامي علام السكرتير العام  المساعد،الدكتورة أمل الهواري وكيل وزارة التربية  والتعليم والتعليم الفني ،  شوقي هاشم رئيس مركز ومدينة ناصر ،  علي يوسف رئيس مركز ومدينة بني سويف ،  هشام الجبالي مدير عام الشباب والرياضة ،  علاء عيد مدير إدارة الأزمات والكوارث بديوان عام المحافظة ،  أحمد عزت مدير إدارة تعليم بني سويف ، المهندس أحمد نمّور نائب  رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة شرق النيل ،  محمد عبد اللطيف رئيس مجلس إدارة مركز التنمية الشبابية شرق النيل

بني سويف محافظ بني سويف محافظة بني سويف

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