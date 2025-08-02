الدكتور طارق علي قائما بتسيير أعمال جامعة بنى سويف

أصدر الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تكليفاً للدكتور طارق على محمد حسن، نائب رئيس جامعة بني سويف لقطاع الدراسات العليا والبحوث، بتسيير أعمال جامعة بني سويف، وذلك اعتباراً من 1 أغسطس الجارى ولحين الانتهاء من إجراءات تعيين رئيس جديد للجامعة.

وذلك طبقا للمادتين (25 - 113) من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 72 وتعديلاته.

يذكر أن الدكتور طارق علي تخرج في كلية العلوم جامعة القاهرة فرع بنى سويف عام 1990بقسم الفيزياء بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف، ثم حصل على الدكتوراه في فيزياء الليزر من جامعة ستوكهولم بالسويد.

عمل الدكتور طارق علي بمجموعة الليزر بجامعة تشونج شينج بتايوان، ورئيس مجموع بحثية بقسم أبحاث الفيزياء الذرية بمعهد أبحاث ريكن باليابان، رئيس مجموعة الليزر عالى الطاقة بجامعة تكساس ايه اند إم فى الولايات المتحدة الأمريكية، ثم رئيس مجموعة ليزر الاتوثانية بمعهد ايلا البس بالمجر.

إداريا، تم تكليف دكتور طارق علي معيدا ثم مدرسًا مساعدًا بقسم الفيزياء بجامعة القاهرة فرع بنى سويف، ثم أستاذًا مساعدًا في جامعة بني سويف عام 2009، ثم أستاذا بقسم الفيزياء بجامعة بنى سويف عام 2015، ثم عميدا لمعهد بحوث الليزر بالجامعة، ثم نائباً لرئيس الجامعة لقطاع الدراسات العليا والبحوث بقرار جمهورى.

كما أنه له العديد من الاسهامات العلمية في تطبيقات الليزر وأبحاثه التي أثرت البحث العلمي في مجال تخصصه.

وتقدمت أسرة الجامعة بخالص الشكر والتقدير والامتنان إلى الدكتور منصور حسن، رئيس الجامعة السابق، على جهوده لرفع شأن الجامعة خلال فترة رئاسته لها.