محافظ بني سويف يهنئ البطل فهد كمال بعد فوزه ببرونزية أفريقيا للمدارس

هنأ الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مسؤولى قطاع الشباب والرياضة بمناسبة فوز اللاعب" فهد محمد كمال "لاعب المشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبى ببنى سويف بالميدالية البرونزية فى لعبة الملاكمة وزن63 كجم ضمن منافسات النسخة الأولى من دورة الألعاب الأفريقية للمدارس التي تقام بدولة الجزائر في الفترة من 27 يوليو 2025 حتى 6 أغسطس الجاري.

من ناحيته تقدم هشام الجبالي مدير عام الشباب والرياضة بالتهنئة لقيادات المديرية وفي مقدمتهم الدكتور أبو الخير عبد التواب وكيل الرياضة ، والكابتن مصطفى اسعد مدير المشروع ببنى سويف والكابتن محمد عبد الرحمن والكابتن مصطفى أبو بكر مدربى اللاعب بالمشروع.