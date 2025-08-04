بني سويف.. انتظام أعمال الاقتراع في الفترة المسائية بانتخابات مجلس الشيوخ

قام بلال حبش نائب محافظ بني سويف، بناء على تكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بجولة تفقدية، في الفترة المسائية، على عدد من اللجان للاطمئنان على انتظام سير أعمال انتخابات مجلس الشيوخ 2025، التي انطلقت صباح اليوم وتستمر حتى غد الثلاثاء.

ورافق نائب المحافظ في جولته كل من : علي يوسف رئيس مركز ومدينة بني سويف، وفواز رجب نائب رئيس المدينة

وتفقد نائب المحافظ عددا من اللجان الفرعية داخل بعض المقرات الانتخابية بمدينة بني سويف ، لمتابعة سير العملية الانتخابية والتأكد من فعالية الإجراءات المنفذة لتوفير كافة سبل الراحة والمناخ المناسب للناخبين للإدلاء بأصواتهم. وأكد نائب المحافظ ، أهمية المشاركة في الانتخابات باعتبارها واجب وطني وحق دستوري للمواطنين كافة ممن يحق لهم الانتخاب.

كما أكد نائب المحافظ أن هذه الزيارات الميدانية تأتي في إطار تكليفات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم باستمرار متابعة العملية الانتخابية، لافتا إلى أن المحافظة أتمت استعداداتها المكثفة لاستقبال أكثر من 2مليون و80 ألف ناخباً وناخبة ممن يحق لهم التصويت، موزعين على 371 لجنة فرعية داخل 368 مقراً انتخابي على مستوى المحافظة.