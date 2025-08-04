انتخابات الشيوخ 2025.. توافد المواطنين للتصويت في 371 لجنة ببني سويف

انطلقت انتخابات مجلس الشيوخ 2025، في الساعة التاسعة من صباح اليوم، وتوافد المواطنين للتصويت في الانتخابات في يومها الأول.

وتختتم عملية التصويت في يومها الأول في التاسعة مساء، قبل أن تستأنف أعمالها في غدا الثلاثاء كآخر أيام التصويت.



وتجرى انتخابات مجلس الشيوخ بحسب الهيئة الوطنية للانتخابات داخل مصر في 8 آلاف و825 مقرا انتخابيا على مستوى الجمهورية، بهدف التيسير على المواطنين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات والحفاظ عليهم.

وتم توزيع اللجان الفرعية في 27 دائرة مخصصة للانتخاب بالنظام الفردي، و4 دوائر لنظام القائمة (القاهرة وشمال ووسط الدلتا - شمال ووسط وجنوب الصعيد - غرب الدلتا - شرف الدلتا).

وتوزع اللجان في محافظة بني سويف بواقع 371 لجنة موزعة علي 8 مراكز بمحافظة بني سويف هي الفشن ببا الواسطي اهناسيا سمسطا بني سويف ناصر بني سويف الجديدة شرق النيل

من ناحيته شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على أهمية وضرورة المتابعة على مدارالساعة لضمان توافر هذه التسهيلات خلال يومي الانتخابات والتواصل الدائم مع قوات التأمين وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للوقوف على الاحتياجات الطارئة أولا بأول لسرعة توفيرها،موجها بتكثيف أعمال النظافة ومنع أية إشغالات والتنسيق مع الوحدات المحلية والمرور لعمل حملات لمنع انتظار السيارات أمام اللجان أو في محيطها

وأشار المحافظ إلى أن أجهزة المحافظة التنفيذية قد أنهت استعداداتها لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 لاستقبال أكثر من 2مليون و80 ألف ناخباً وناخبة ممن يحق لهم التصويت،موزعين على 371 لجنة فرعية داخل 368 مقراً انتخابي على مستوى المحافظة بواقع (74مقرا انتخابيا بدائرة مركز ومدينة بني سويف "مركز وبندر وشرق النيل"، و29 مقر انتخابي بمركز ومدينة ناصر ، و50مقرا انتخابي بمركز ومدينة سمسطا، و44 مقرا انتخابياً بمركز ومدينة اهناسيا ، و60 مقرا نتخابياً بمركز ومدينة ببا، و47 مقراً انتخابياً بمركز ومدينة الواسطى ، و64 مقراً انتخابيا بمركز ومدينة الفشن.

كما طالب محافظ بني سويف المواطنين"ممن يحق لهم التصويت والاقتراع" بأهمية المشاركة في هذا الاسشتحقاق الدستوري ، والمشاركة الإيجايبة لاختيار من يمثلهم في هذا المجلس بكل حرية واختيار نابع عن قناعاتهم الشخصية ، خاصة بعد انتهاء فترة الدعاية والدخول في مرحلة الصمت الانتخابي ، مؤكد أهمية الالتزام بالتوجيهات والتعليمات التي أقرتها الهيئة الوطنية للانتخابات، ،مشيرا إلى اقتصار دور الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على الجوانب التنظيمية والإدارية اللازمة لتسهيل أعمال الاقتراع والتصويت من حيث تجهيز المقرات الانتخابية واللجان وإمدادها بالتجهيزات اللازمة