محافظ بني سويف: 2.1 مليون ناخب يشاركون في انتخابات الشيوخ داخل 370 مقرًا

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، جاهزية المحافظة الكاملة لاستقبال الناخبين خلال ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ 2025، والمقرر انعقاده على مدار يومي الرابع والخامس من أغسطس الجاري.

وأضاف خلال تصريحات مع محمد حفيظ مراسل قناة إكسترا نيوز في بني سويف، أن الأجهزة التنفيذية دخلت حالة استعداد منذ اللحظة الأولى للإعلان عن بدء العملية الانتخابية، مشيرًا إلى أن العمل بدأ بتجهيز المقار الانتخابية، واستقبال طلبات الترشح، ومتابعة مراحل الدعاية الانتخابية التي انتهت الآن بحلول فترة الصمت الانتخابي.

وتابع: "محافظة بني سويف تستعد لاستقبال 2.1 مليون ناخب موزعين على قرابة 370 مقرًا انتخابيًا بمختلف مراكز ومدن المحافظة".

وشدد على أن الدولة وفرت بيئة مناسبة ومؤمنة بشكل كامل لضمان سير العملية الانتخابية بأعلى درجات الكفاءة، حيث تم التأكد من جاهزية ونظافة المقار، وتوفير كافة الاحتياجات اللوجستية لضمان راحة الناخبين وسهولة إجراءات الاقتراع".