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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

إجراء انتخابات مجلس الشيوخ في مصر غدًا.. شروط الفوز بالفردي والقائمة

انتخابات مجلس الشيوخ
انتخابات مجلس الشيوخ
معتز الخصوصي

يستعد المصريون للمشاركة في ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ المُقرّر إجراؤها غدًا الاثنين وبعد غد الثلاثاء 4، 5 أغسطس داخل مصر.

حدّد قانون مجلس الشيوخ شروط الفوز في النظام الفردي ونظام القوائم في انتخابات مجلس الشيوخ.

وتنص المادة (25) من قانون مجلس الشيوخ على أنه إذا لم يترشح فى دائرة انتخابية مخصصة للانتخاب بالنظام الفردي، سوى شخص وحيد أو لم يتبق إلا مترشح وحيد، أجرى الانتخاب فى موعده وأعلن انتخابه إذا حصل على (5%) من عدد الناخبين المُقيدين بقاعدة بيانات الناخبين فى الدائرة، فإن لم يحصل المترشح على هذه النسبة، أعيد فتح باب الترشح لشغل المقعد المُخصص للدائرة.

نسبة 5 %

وإن لم يتقدم فى الدائرة الانتخابية المُخصصة للقوائم إلا قائمة واحدة، يُعلن انتخاب القائمة بشرط حصولها على نسبة (5%) على الأقل من أصوات الناخبين المقيدين بتلك الدائرة.

فإن لم تحصل القائمة على هذه النسبة أعيد فتح باب الترشح لشغل المقاعد المخصصة للدائرة.

وكان قد قال المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن اليوم الثاني من تصويت المصريين بالخارج في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 شهد إغلاق 25 مقرًا انتخابيًا في عدد من الدول من أصل 117 دولة تجري فيها العملية الانتخابية.

وأوضح أن آخر لجنة انتخابية تم فتحها هي اللجنة الموجودة في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، والتي ستغلق أبوابها في تمام الساعة السابعة صباحًا بتوقيت القاهرة، التاسعة مساءً بتوقيت لوس أنجلوس.

عملية التصويت

وأضاف بنداري، في تصريحات خاصة لقناة "إكسترا نيوز"، أن عملية التصويت على مدار اليومين الماضيين سارت بشكل جيد دون أي معوقات تُذكر، باستثناء بعض المشكلات الفنية الطفيفة التي تم التعامل معها فورًا.

وأكد أن الهيئة كانت قد وضعت خطة طوارئ تتضمن توفير أكثر من جهاز إلكتروني في كل لجنة، لتفادي أي تعطيل محتمل بسبب الأعطال التقنية، حيث لم تعتمد أي لجنة على جهاز واحد فقط.

وأكد المدير التنفيذي للهيئة أن أقل مقر انتخابي بالخارج كان مزودًا بثلاثة أجهزة إلكترونية، وهو ما ساعد على التعامل السريع مع أي أعطال، ومنع حدوث أي تأخير في عملية التصويت.

وأشار إلى أن الفريق الفني للهيئة كان في حالة استعداد دائم للتدخل وحل أي مشكلة قد تطرأ.

واختتم “بنداري” تصريحاته بالإشارة إلى بدء عمليات الفرز في عدد من المقرات التي أغلقت أبوابها، وأن الهيئة الوطنية للانتخابات ستعلن النتائج تباعًا، بمجرد انتهاء الفرز في كل لجنة.

كما شدّد على أن الهيئة تعمل باستمرار على توفير كافة الضمانات لسلامة ونزاهة العملية الانتخابية في الخارج.

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