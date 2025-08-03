قبل التصويت غدًا.. تعرّف على ما يجعل صوتك باطلًا في انتخابات مجلس الشيوخ 2025

تجرى انتخابات مجلس الشيوخ في استحقاقه الثانى، غدًا الاثنين وبعد غد الثلاثاء 4، 5 أغسطس في الداخل، وكما أن لعملية الاقتراع أو التصويت إجراءات هامة لابد من الاهتمام بها، يوجد أيضًا عدة محظورات تجعل التصويت باطلًا، سنتعرف عليها كما وضحتها الهيئة الوطنية للانتخابات.

يُعد الصوت باطلًا في الحالات الآتية:

- الصوت المُعلق على شرط

- الصوت الذى يعطى لأكثر أو لأقل من العدد المطلوب انتخابه

- إذا تم الاختيار على ورقة غير المسلمة من رئيس اللجنة

- وجود توقيع للناخب على البطاقة

- وجود إشارة أو علامة تدل على شخص الناخب

- أن تكون العلامة غير واضحة

- إضافة علامات أو عبارات خارج المطلوب

- عدم وضع أي علامة