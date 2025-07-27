قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مرت سنوات ولم أتمكن من عمل عقيقة لأبنائي فهل علي إثم؟ .. الإفتاء تجيب
إزاي تشتري مستلزمات المطبخ؟.. نصائح ذهبية لأي عروسة مُقبلة على الزواج
رمضان السيد: جميع صفقات الأهلي «سوبر».. ومصطفى محمد لا يريد العودة لمصر
اعتراف فرنسي وكسر للصمت الأوروبي .. هل تبدأ باريس شرارة التحوّل في الموقف الغربي من فلسطين؟
أحمد موسى ردا على مخطط إسرائيلي للتنازل عن جزء من سيناء لغزة: بنحافظ على حدودنا.. وقناة السويس: عدد السفن اليومية ارتفع لـ 75 | أخبار التوك شو
بدء تظلمات الثانوية العامة 2025 "إلكترونيا" عبر هذا الرابط .. سجل الآن
الساعة 12 صباحًا تعود 11 مساءً يوم خميس.. انتهاء التوقيت الصيفي بهذا الموعد
النيران تلتهم الضواحي الشمالية لأثينا .. واليونان تطلب طائرات إطفاء أوروبية
لجان ترشيح عمداء كليات ومعاهد جامعة القاهرة تُنهي أعمالها وترفع توصياتها للجهات المُختصة
تعرّف على موعد قرعة بطولة الدوري للموسم الجديد 2025
عاجل .. شاحنات المساعدات المصرية تبدأ التحرك باتجاه قطاع غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

20 إلزاما.. تعرف على واجبات المرشحين قبل انتخابات مجلس الشيوخ

تعرف على واجبات المرشحين قبل انتخابات مجلس الشيوخ
تعرف على واجبات المرشحين قبل انتخابات مجلس الشيوخ
إسلام دياب

وضعت الهيئة الوطنية للانتخابات واجبات المترشحين والأحزاب السياسية، قبل انتخابات مجلس الشيوخ والالتزام بمجموعة من الضوابط القانونية، وأبرزها:

الحفاظ على الوحدة الوطنية والاستقرار المجتمعي.

الامتناع عن استخدام خطاب الكراهية أو نشر الشائعات أو التمييز.

احترام الرأي والرأي الآخر، والتعامل باحترام مع مسؤولي اللجان.

الالتزام بالمواعيد الرسمية للترشح، وسحب الترشيح، والدعاية.

الإفصاح عن مصادر التمويل وتفاصيل الإنفاق على الحملات.

الامتناع عن تلقي دعم أو تمويل أجنبي أو من جهات محظورة.

الاحتفاظ بسجل دقيق للتمويل والدعاية وفقًا لضوابط الهيئة.

الامتناع عن تقديم هدايا أو مساعدات للناخبين بأي صورة.

عدم إقامة مؤتمرات دعائية دون تصريح رسمي.

الامتناع عن استغلال الوظائف أو المرافق العامة للدعاية.

عدم استخدام دور العبادة أو المؤسسات التعليمية للدعاية.

تجنب استخدام الشعارات الدينية أو التمييزية.

احترام الحياة الخاصة وعدم استغلال بيانات الناخبين.

حظر استخدام رموز الدولة (العلم، النشيد، السلام الوطني) في الدعاية.

منع استغلال الأطفال في الحملات الانتخابية.

احترام مواد الدعاية الخاصة بالمرشحين الآخرين.

الامتناع عن استخدام العنف أو التهديد أو الإكراه.

عدم استخدام مكبرات الصوت في الأماكن المحظورة.

تجنب أي نشاط دعائي داخل أو بالقرب من اللجان.

احترام النتائج النهائية الصادرة عن الهيئة والاعتراض عليها عبر القنوات القانونية فقط. 

من جانبها، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن طرح «مدونة السلوك الانتخابي»، والتي تهدف إلى التزام  جميع أطراف العملية الانتخابية  بما يشمل المرشحين، الأحزاب السياسية، القوائم الانتخابية، المؤيدين، المندوبين، والوكلاء.

وتهدف المدونة إلى ترسيخ ثقافة انتخابية ديمقراطية تُسهم في تعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، وجعل الانتخابات ممارسة شعبية واعية.

وتمثل مدونة السلوك الانتخابي خطوة حاسمة نحو تنظيم انتخابات شفافة ونزيهة، ترسخ لقيم ديمقراطية حقيقية، وتضمن تكافؤ الفرص لجميع الأطراف. 

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات التزامها الكامل بتطبيق هذه المدونة بحزم، ومحاسبة كل من يخالفها بما يضمن نزاهة العملية الانتخابية برمتها.

الباب الأول: مدونة السلوك الانتخابي

تطبق أحكام هذه المدونة على كافة المشاركين في العملية الانتخابية، وتُعد ملزمة لهم، بهدف ضمان انتخابات نزيهة ومنظمة ومستقلة.

المادة الثانية: أهداف المدونة

وتسعى المدونة إلى ترسيخ مبادئ الديمقراطية وتعزيز الحريات العامة، خاصة حرية التعبير وحق الانتخاب والترشح.

دعم مسيرة الإصلاح السياسي وضمان نزاهة وشفافية الانتخابات.

تهيئة بيئة انتخابية عادلة ومنظمة، تعزز ثقة المواطن في العملية الانتخابية.

تقليل النزاعات والطعون بين الأطراف المشاركة.

المادة الثالثة: المبادئ الأساسية

تشمل المدونة مجموعة من المبادئ الملزمة، أبرزها:

الحياد: تلتزم الهيئة الوطنية ولجانها بعدم التحيز لأي طرف.

الشفافية: تضمن إتاحة المعلومات الانتخابية لكافة المرشحين والقوائم.

المساءلة: محاسبة المخالفين على أفعالهم خلال مراحل العملية الانتخابية.

المساواة: ضمان تكافؤ الفرص لجميع المتنافسين ومؤيديهم.

الكفاءة المهنية: التزام الهيئة بأعلى المعايير في إدارة الانتخابات.

احترام القانون: التزام كافة الأطراف بالقوانين والقرارات المنظمة.

آليات تطبيق المدونة

وتضع الهيئة الوطنية آليات فعالة لضمان الالتزام بالمدونة، من خلال:

التوعية: نشر مبادئ المدونة وتثقيف جميع المعنيين بها قبل وأثناء الانتخابات.

الرصد: مراقبة تنفيذ أحكام المدونة بالتعاون مع الجهات الرقابية الوطنية والدولية.

المساءلة: توقيع الجزاءات القانونية على كل من يخالف أحكام المدونة.

الهيئة الوطنية للانتخابات الوطنية للانتخابات المترشحين انتخابات مجلس الشيوخ مجلس الشيوخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالأسماء.. ننشر حركة تنقلات الشرطة 2025 بعد اعتمادها رسميًا

بالأسماء.. ننشر حركة تنقلات الشرطة 2025 بعد اعتمادها رسميًا

بالأسماء.. جدول كامل لحركة تنقلات الداخلية لعام 2025

حركة تنقلات الداخلية 2025 .. قائمة كاملة بالأسماء والمناصب الجديدة

اللواء محمود توفيق

تصعيد وترقية.. ننشر أسماء قيادات مباحث أمن الجيزة

مفاجأة في حركة تنقلات الداخلية 2025.. أبو عمرة رئيسا للمجلس الأعلى للشرطة وغانم مديرا لمباحث الوزارة

مفاجأة في حركة تنقلات الداخلية 2025.. أبو عمرة رئيسا للمجلس الأعلى للشرطة وغانم مديرا لمباحث الوزارة

5 جيجا مجانًا.. كود تعويض فودافون بسبب خلل الشبكة الأخير

5 جيجا مجانًا.. كود تعويض فودافون بسبب خلل الشبكة الأخير

اللواء محمد عمارة مدير أمن البحيرة

من هو اللواء محمد عمارة مدير أمن البحيرة الجديد؟

حركة تنقلات الداخلية بالأسماء.. عاطف خالد للأمن الوطنى ومحمد أبو الليل لمنطقة جنوب الصعيد

حركة تنقلات الداخلية بالأسماء 2025.. عاطف خالد للأمن الوطنى ومحمد أبو الليل لجنوب الصعيد

أطفال المنيا

مبيدات حشرية .. النيابة تكشف مفاجآت في وفاة 6 أطفال و والدهم بالمنيا

ترشيحاتنا

الطلاب

خواطر اجتماعية.. الدكتورة سعاد العزازي: قيمة الإنسان أصبحت مرهونة بالشهادة الجامعية

الثانية على الجمهورية بالأزهر: كنت متوقعة أطلع من الأوائل وختمت القرآن فى 3 إعدادي والمواد الشرعية كانت سهلة

الثانية على الجمهورية بالأزهر : كنت متوقعة أطلع من الأوائل وختمت القرآن فى 3 إعدادي

الأولى على الجمهورية بالأزهر: كنت متوقعة أطلع من الأوائل.

الأولى على الجمهورية بالأزهر: كنت متوقعة والقرآن ساعدني على التركيز والتنظيم في المذاكرة

بالصور

إطلالة لافتة .. رانيا أبو النصر تخطف الأنظار بظهورها

رانيا أبو النصر
رانيا أبو النصر
رانيا أبو النصر

لوك جديد.. أصالة تبهر متابعيها عبر إنستجرام

أصالة
أصالة
أصالة

فستان صيفي .. ناهد السباعي تثير الجدل بظهورها الأخير

ناهد السباعي
ناهد السباعي
ناهد السباعي

بيعملوا الذهب من الزئبق .. طريقة جديدة لصناعة المعدن النفيس تثير ضجة في العالم

الذهب
الذهب
الذهب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عادل القليعي

عادل القليعي يكتب: أيها المزايدون على مصر .. عار عليكم

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 23 يوليو..الثورة التنويرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماكرون يغرد

محمد مندور

محمد مندور يكتب: محمية "الفاية" وخريطة التراث الإنساني

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ناصر.. الملهم الحاضر

المزيد