قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
برقم الجلوس .. رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 على صدى البلد
ذكر بسيط يحبه الله عز وجل لن يأخذ دقيقة من وقتك.. ردده الآن فثوابه عظيم
31 يوليو.. بدء فترة الصمت الدعائي للمرشحين بانتخابات مجلس الشيوخ
وزيرة التنمية المحلية تهنئ رئيس مجلس الوزراء بذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة
المقاومة تنهي حياة جندي وتصيب ضابطًا بلواء جولاني في معارك غزة
لحملة الإعدادية .. فتح باب التقديم في معهد الكوزن المصري الياباني
موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد .. ودرجات الحرارة تتجاوز 43 درجة
استهداف مطارَ اللُّد في يافا المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتي
موعد صرف معاشات شهر أغسطس بالزيادة الجديدة |احسب قبضك
نتيجة الثانوية العامة.. ردد 3 كلمات يجبر الله بخاطرك لتكون من الناجحين
آخر شهر يوليو.. موعد انتهاء دعاية المرشحين لـ انتخابات مجلس الشيوخ
لتعزيز التعاون المشترك.. وزير الخارجية يسلم رسالة من الرئيس السيسي إلى نظيره النيجيري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

31 يوليو.. بدء فترة الصمت الدعائي للمرشحين بانتخابات مجلس الشيوخ

31 يوليو.. بدء فترة الصمت الدعائي للمرشحين بـ انتخابات مجلس الشيوخ
31 يوليو.. بدء فترة الصمت الدعائي للمرشحين بـ انتخابات مجلس الشيوخ
إسلام دياب

تبدأ فترة الصمت الدعائي للمرشحين بـ انتخابات مجلس الشيوخ كما أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات يوم الخميس 31 يوليو 2025 الساعة الثانية عشر ظهرا بتوقيت كل دولة.

وتقدم 4 مرشحين بطلبات للتنازل عن ترشحهم على المقاعد الفردية، ثلاثة منهم عن دائرة محافظة القاهرة، والرابع عن دائرة محافظة الوادي الجديد، ليصبح إجمالي عدد المترشحين على النظام الفردي424 مترشح، منهم 183 مرشحاً مستقلاً، وعدد 241 مرشحاً عن الأحزاب السياسية.

واعتمد مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات هذه التنازلات على أن تُنشر بصحيفتي الأخبار والجمهورية، وتؤكد الهيئة الوطنية للانتخابات أنها تتابع مع لجان الرصد التي شكلتها بجميع محافظات الجمهورية كافة صور الدعاية الانتخابية لكافة المترشحين.

وتهيب بالجميع الالتزام بضوابط الدعاية الانتخابية وفقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 17 لسنة 2025، فضلاً عن مدونة السلوك الانتخابي الصادرة عن الهيئة والمعلنة على الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات.

الصمت الدعائي فترة الصمت الدعائي المرشحين انتخابات مجلس الشيوخ الهيئة الوطنية للانتخابات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2025

الطب 93.17%.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025 لـ طلاب الثانوية العامة

وزير التربية والتعليم

اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2025 ..بيان عاجل من التعليم بشأنه خلال ساعات

موعد نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 عبر بوابة الأزهر برقم الجلوس

موعد نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 عبر بوابة الأزهر برقم الجلوس

نتيجة الثانوية العامة 2025

10 معلومات عن نتيجة الثانوية العامة 2025 .. ترقبوها عبر هذا الرابط

تسارع الزمن

أحداث مريبة.. غدا يتسارع الزمن.. اليوم أقل من 24 ساعة في هذه الأوقات

اجتماع النقابة العامة للعاملين بالمرافق

3 مطالب عاجلة للعاملين بشركات مياه الشرب.. العلاوة الدورية أبرزها

أمين خطاب مطرب مهرجانات

بعد ضبطه في كمين.. مطرب مهرجانات شهير يواجه الحبس بسبب المخدرات

طريقة إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين 2025.. اقرأ الشروط أولا

طريقة إضافة المواليد على بطاقات التموين 2025.. اقرأ الشروط أولا

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي

وزيرة التنمية المحلية تهنئ الرئيس السيسى بذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة

ندوة الأئمة المساجد

خطب في المساجد.. توعية المواطنين بفوائد الترشيد وأضرار سرقة الكهرباء

قناة السويس

حوافز قوية وشهادات دولية تؤكد الصدارة.. قناة السويس تستعيد مكانتها العالمية

بالصور

بويك تودع سيارتها الشهيرة وتستبدلها بواحدة صغيرة

بويك
بويك
بويك

معجب يعثر على سيارة مذيع شهير قبل أن تتحرك الشرطة

سيارة كريس هاريس
سيارة كريس هاريس
سيارة كريس هاريس

جلسة تصوير جديدة لـ عبير صبري تكشف عن زيادة وزنها |شاهد

عبير صبرى خضعت لجسلة تصوير جديدة كشفت عن زيادة وزنها|شاهد
عبير صبرى خضعت لجسلة تصوير جديدة كشفت عن زيادة وزنها|شاهد
عبير صبرى خضعت لجسلة تصوير جديدة كشفت عن زيادة وزنها|شاهد

نتيجته خيّبت أملك؟ لا تنهاري..نصائح للتعامل مع طالب الثانوية العامة عند الرسوب

.نصائح للتعامل مع طالب الثانوية العامة عند الرسوب
.نصائح للتعامل مع طالب الثانوية العامة عند الرسوب
.نصائح للتعامل مع طالب الثانوية العامة عند الرسوب

فيديو

منع راغب علامة من الغناء في مصر‎

قبلات وأحضان الحفل الأخير .. منع راغب علامة من الغناء في مصر‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحرب النفسية السلاح الأضعف أثرا.. والأكثر تكرارا

نادية صبرة

نادية صبرة تكتب: من الجولان إلى السويداء.. استراتيجية التفكيك الناعم

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: رجال الظل.. حين تحارب مصر في صمت وتنتصر

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: مطب صناعي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سجن الروح فى البدن

المزيد