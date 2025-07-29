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الجمعة والسبت .. المصريون بالخارج يصوتون بـ انتخابات مجلس الشيوخ
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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الجمعة والسبت .. المصريون بالخارج يصوتون بـ انتخابات مجلس الشيوخ

المصريون بالخارج يصوتون بـ انتخابات مجلس الشيوخ
المصريون بالخارج يصوتون بـ انتخابات مجلس الشيوخ
إسلام دياب

يبدأ المصريون المقيمون بالخارج بالتصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 يومي الجمعة والسبت المقبلين الموافقين 1 و 2 أغسطس 2025، وفق الجدول الزمني الذي حددته الهيئة الوطنية للانتخابات.

تبدأ فترة الصمت الدعائي للمرشحين بـ انتخابات مجلس الشيوخ كما أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات يوم الخميس 31 يوليو 2025 الساعة الثانية عشر ظهرا بتوقيت كل دولة.

وتقدم 4 مرشحين بطلبات للتنازل عن ترشحهم على المقاعد الفردية، ثلاثة منهم عن دائرة محافظة القاهرة، والرابع عن دائرة محافظة الوادي الجديد، ليصبح إجمالي عدد المترشحين على النظام الفردي 424 مترشح، منهم 183 مرشحاً مستقلاً، وعدد 241 مرشحاً عن الأحزاب السياسية.

واعتمد مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات هذه التنازلات على أن تُنشر بصحيفتي الأخبار والجمهورية، وتؤكد الهيئة الوطنية للانتخابات أنها تتابع مع لجان الرصد التي شكلتها بجميع محافظات الجمهورية كافة صور الدعاية الانتخابية لكافة المترشحين.

وتهيب بالجميع الالتزام بضوابط الدعاية الانتخابية وفقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 17 لسنة 2025، فضلاً عن مدونة السلوك الانتخابي الصادرة عن الهيئة والمعلنة على الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات.

وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات، القرار رقم 29 لسنة 2025، بندب رؤساء وأمناء لجان الانتخاب بالخارج في انتخابات مجلس الشيوخ.

وتضمن القرار ندب رؤساء وأمناء لجان الانتخاب بالخارج من أعضاء السلك الدبلوماسي بوزارة الخارجية وفقا للكشوف المرفقة الواردة من وزارة الخارجية والهجرة والجنسية وشئون المصريين بالخارج.

المصريون المقيمون بالخارج انتخابات مجلس الشيوخ انتخابات مجلس الشيوخ 2025 الهيئة الوطنية للانتخابات

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