سفراء مصر يكشفون موقف سير انتخابات المصريين بالخارج

قال السفير أحمد بكر إن العملية الانتخابية للتصويت في انتخابات مجلس الشيوخ بدأت في التاسعة صباحا، وهناك تعاون بين الحكومة والسفارة، وهناك توفير لكافة الإجراءات الأمنية للسفارة.

تعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات

وأوضح أن الأمور تسير بسهولة ويسر ولا يوجد أي معوقات حتى الآن، كما أن هناك تعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات.

رصد أي شكاوى

وأشارت السفيرة ندى دراز إلى أن الأمور كانت مستقرة خلال العملية الانتخابية ولا يوجد أي عقبات حتى الآن، موضحة أنه حال رصد أي شكاوى سيتم إخطار الهيئة بها فورا.

تصويت المصريين بالخارج

وجاء ذلك على هامش مؤتمر صحفي عقدته الهيئة الوطنية للانتخابات لمتابعة عمليات تصويت المصريين بالخارج في انتخابات مجلس الشيوخ 2025.