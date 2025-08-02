صنع القرار .. رئيس حزب العدل يؤكد أهمية مشاركة المصريين بالخارج في انتخابات الشيوخ

تابع النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، سير العملية الانتخابية من غرفة عمليات الحزب، في اليوم الثاني لتصويت المصريين بالخارج في انتخابات مجلس الشيوخ المصري. كما عقد اجتماعًا تنسيقيًا عبر الإنترنت "zoom” مالدكتور مصطفى عباس مساعد رئيس الحزب لشؤون المصريين في الخارج وبمشاركة مندوبي الحزب في 12 دولة حول العالم.

وأكد النائب عبد المنعم إمام في مداخلته على أهمية مشاركة المصريين بالخارج، داعيًا إلى توسيع نطاق الاستفادة من خبراتهم في دعم الداخل، وتطوير آليات فعالة لحل مشكلاتهم، عبر مكاتب خدمات نواب الحزب.

كما أوضح أن الاجتماع تضمن المقترحات الواردة في الورقة البحثية المشتركة بين مركز العدل للدراسات ومركز وصلة، والتي تتضمن حلولًا بديلة مثل التصويت بالبريد والتصويت الإلكتروني، وتشكيل منصات رقمية ومجالس استشارية لضمان دمج المغتربين في عملية صنع القرار.

من جانبه، أكد حسام حسن، أمين التنظيم، على ضرورة إعداد مشروع لحصر أعداد المصريين بالخارج، وأعلن أن الحزب، بالتعاون مع مركز دراسات العدل ومركز "وصلة"، سيبدأ هذا المشروع عقب انتهاء الانتخابات، على أن تُرفع توصياته إلى وزارتي الخارجية والهجرة.

وشدد الدكتور مصطفى عباس على أن مشاركة المصريين بالخارج ليست تكميلية، بل جوهرية، ونعمل جاهدين على إزالة العقبات أمام مشاركتهم في صنع مستقبل الوطن، وتمكينهم من أداء دورهم كمواطنين فاعلين في الداخل والخارج على حد سواء."

وقد ضم الاجتماع مندوبين من ثلاث دول عربية هي الإمارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية، ودولة الكويت، إلى جانب ثمان دول أوروبية هي ألمانيا، فرنسا، إيطاليا، اليونان، بلغاريا، أيرلندا، بولندا، والنمسا، بالإضافة إلى ممثل الحزب في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.