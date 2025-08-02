إقبال كثيف في ثاني أيام انتخابات الشيوخ بالسعودية والكويت وقطر وعمان

واصلت أمانة المصريين بالخارج بحزب مستقبل وطن ، برئاسة النائب محمود حسين ،لليوم الثاني علي التوالي ، متابعة انتخابات مجلس الشيوخ ، مع أعضاء الأمانة المتواجدين في مختلف دول العالم ، أعمال انتخابات مجلس الشيوخ ، وذلك تنفيذا لتوجيهات ومتابعة الأمين العام للحزب النائب احمد عبدالجواد.

وقال النائب محمود حسين ، امين أمانة المصريين بالخارج بحزب مستقبل وطن ، إن غرفة العمليات التي شكلتها الأمانة لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ بالخارج ، رصدت تزايد أعداد الناخبين أمام مقار اللجان الانتخابية في عدد من الدول العربية والأوروبية .

وأكد النائب محمود حسين ، أن أعضاء أمانة المصريين بالخارج بحزب مستقبل وطن ، يقومون بدور كبير وفعال في حث أبناء الجاليات علي المشاركة في ذلك الاستحقاق الدستوري المهم ، مؤكدا أن تلك التحركات تأتي تنفيذا لتوجيهات ومتابعة من الأمين العام للحزب النائب احمد عبدالجواد ، والذي أكد علي ضرورة التواصل المستمر مع أبناء الجاليات المصرية باعتبارهم خير سفراء للدولة المصرية.

وأوضح امين أمانة المصريين بالخارج بحزب مستقبل وطن ، إن غرفة العمليات رصدت وجود كثافة تصويتية بالمملكة العربية السعودية والكويت وعمان وقطر ، وهو ما يعكس الوطنية الكبيرة التي يتمتع بها المصريون بالخارج ، مشيرا إلي أن تلك المشاركة الكبيرة رسالة لجماعة الإخوان الإرهابية وكل المتآمرين علي الدولة المصرية ، بأن أبناء الجالية المصرية يقفون في خندق واحد مع الدولة المصرية والقيادة السياسية.

وأشار " حسين " الي أنه يعقد اجتماعات علي مدار الساعة مع أعضاء أمانة المصريين بالخارج ، في مختلف الدول عبر برنامج زووم ، للتأكيد علي أهمية الانتشار بين أبناء الجاليات المصرية ، وحثهم علي المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ ،مشيدا بالجهود المبذولة من أعضاء الأمانة والذين بذلوا جهودا كبيرة في عملية حشد الناخبين أمام صناديق الاقتراع بالسفارات المصرية.