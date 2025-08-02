"الوطنية للانتخابات" تتابع عمليات تصويت المصريين بالخارج بانتخابات الشيوخ 2025

تتابع الهيئة الوطنية للانتخابات مع السفارات المصرية عمليات تصويت المصريين بالخارج في انتخابات مجلس الشيوخ.

وأكد ممثلو الهيئة الوطنية للانتخابات والممثلين الدبلوماسيين أن هناك عمليات إقبال كبيرة من جانب المصريين بالخارج للتصويت والإدلاء بآرائهم في العملية الانتخابية.

العملية الانتخابية

وأشاروا إلى أن العملية الانتخابية بدأت منذ الساعة التاسعة صباحا ومستمرة حتى الساعة التاسعة مساءً، كما أن هناك نسب إقبال متزايدة .

من جانب آخر؛ أكدت آية السيد، مراسلة قطاع القنوات الإخبارية، أن الجالية المصرية في الأردن شاركت بشكل ملحوظ في اليوم الأول من انتخابات مجلس الشيوخ، خصوصًا أن أمس صادف يوم عطلة، مما أتاح الفرصة لعدد كبير من المواطنين للتوافد على السفارة المصرية في العاصمة عمان والقنصلية العامة في محافظة العقبة جنوب البلاد.