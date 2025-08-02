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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

متابعة جاهزية المقار واللجان استعدادا لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 ببني سويف

سكرتير عام بني سويف
سكرتير عام بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

تنفيذًا لتكليفات الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، واصل اللواء سامي علام، السكرتير العام المساعد، متابعاته للاستعدادات النهائية الخاصة بالمقار الانتخابية، في إطار خطة المحافظة لضمان جاهزيتها لاستقبال الناخبين خلال انتخابات مجلس الشيوخ 2025، والتي من المقرر إجراؤها في الداخل ، على مدار يومي الاثنين والثلاثاء من الأسبوع الجاري.

شملت جولة اليوم عددًا من المقرات الانتخابية بدائرة الفشن ، من بينها مدرسة البرقي، حيث تفقد السكرتير العام المساعد مستوى جاهزية تلك المواقع، واطمأن إلى استكمال أعمال النظافة ورفع الإشغالات من محيط اللجان، وتوفير إضاءة كافية داخل وخارج المقار، إلى جانب مراجعة إجراءات الصيانة العامة والتأكد من توافر وسائل التهوية والحماية المدنية.

 

تأتي هذه الجولة في إطار المتابعة اليومية التي تنفذها المحافظة ميدانيًا للتأكد من تهيئة البيئة الملائمة لسير العملية الانتخابية دون معوقات، وتهيئة الأجواء المناسبة للمواطنين للإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر.

رافق السكرتير العام المساعد خلال الجولة علي حماد، رئيس مركز ومدينة الفشن، علاء عيد مدير إدارة الأزمات بديوان عام المحافظة، وعدد من مسؤولي الوحدة المحلية، والجهات المعنية ذات الصلة.

بني سويف البرقي الفشن

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