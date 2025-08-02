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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

التنسيقية: طوابير المصريين بالخارج بانتخابات الشيوخ رسالة قوية للعالم

انتخابات
انتخابات
معتز الخصوصي

أشاد المهندس أحمد الباز عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين والأمين العام المساعد لحزب مصر أكتوبر بالمشاركة الكبيرة للجاليات المصرية في انتخابات مجلس الشيوخ لليوم الثاني على التوالي والاصطفاف في طوابير أمام سفارات مصر بالخارج  في مشهد يبعت رسالة للعالم أجمع وهو حرص المصريين جميعاً سواء كانوا داخل البلاد او خارجها على استقرار البلاد.

وقال "الباز" في تصريحات صحفية إن الاهتمام الكبير من الدولة بالجاليات المصرية بالخارج منذ اللحظة الاولى لتولي الرئيس عبد الفتاح السيسي أمور الحكم في البلاد والتواصل معهم بشكل مستمر هو ما دفع المصريين بالخارج التواجد بقوة أمام سفارات مصر بكافة دول العالم للتصويت بانتخابات مجلس الشيوخ  والتي تمثل استحقاقًا دستوريًا وواجبًا وطنيًا .

وأضاف المهندس أحمد الباز أن المصريين بالخارج دائماً ما يقفوا مع الدولة المصرية ويضربوا أروع الأمثلة من خلال المشاركة الكبيرة فى كافة الاستحقاقات الدستورية نظراً لأهمية تلك الاستحقاقات ودورها في رسم مستقبل البلاد ، مشيراً الى أهمية مجلس الشيوخ كغرفة تشريعية ثانية تساهم في استقرار البلاد .

وأكد عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين والأمين العام المساعد لحزب مصر أكتوبر على أن المشاركة الكبيرة من المصريين في الخارج في انتخابات محلس الشيوخ وتزامنها مع دعوات التظاهر ضد الدولة أمام السفارات تعد رسالة ان المصريين جميعهم على قلب رجل واحد خلف القيادة السياسية أمام دعوات التخريب .

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