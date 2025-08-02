الجالية المصرية بالأردن تسجل مشاركة ملحوظة في انتخابات الشيوخ

أكدت آية السيد، مراسلة قطاع القنوات الإخبارية، أن الجالية المصرية في الأردن شاركت بشكل ملحوظ في اليوم الأول من انتخابات مجلس الشيوخ، خصوصًا أن أمس صادف يوم عطلة، مما أتاح الفرصة لعدد كبير من المواطنين للتوافد على السفارة المصرية في العاصمة عمان والقنصلية العامة في محافظة العقبة جنوب البلاد.

بدء عملية التصويت

وأشارت «السيد»، خلال مداخلة عبر شاشة «إكسترا نيوز»، إلى أن عملية التصويت بدأت منذ السابعة صباحًا، وشهدت حضورًا مبكرًا للمواطنين، وسط تنظيم جيد داخل مقار الاقتراع، ولم يتم تسجيل أي ملاحظات أو تجاوزات خلال اليوم الأول من التصويت، مما يعكس انسيابية العملية الانتخابية.

وأوضحت المراسلة أن السفارة المصرية في عمان تبذل جهودًا لافتة لتيسير التصويت، خاصة في ما يتعلق بدعم كبار السن، الذين يُمثلون شريحة كبيرة من الجالية المصرية المقيمة في الأردن، من خلال مساعدتهم في الوصول إلى اللجان وشرح آلية التصويت.

واختتمت مداخلتها بالإشارة إلى أن اليوم، باعتباره يوم عمل رسمي في الأردن، قد يشهد تراجعًا نسبيًا في الحضور خلال الساعات الصباحية، لكن من المتوقع ارتفاع نسبة الإقبال في الساعات المقبلة بعد انتهاء فترات الدوام، مع استمرار الدعم اللوجستي من السفارة للمواطنين.

