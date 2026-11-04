أوكرانيا والمفوضية الأوروبية تجريان مفاوضات لإبرام اتفاقية مشتركة بشأن الطائرات المسيّرة

تجري أوكرانيا والمفوضية الأوروبية مفاوضات حالياً للتوصل إلى اتفاقية مشتركة بشأن الطائرات المسيرة، في إطار تعزيز التعاون الدفاعي والصناعي بين الجانبين.

وقالت أوكسانا أوسادتشا، مستشارة أمانة مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، خلال منتدى تبادل الآراء بشأن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، إن اتفاقية الشراكة الدفاعية التي سبق توقيعها بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا تتناول الطائرات المسيّرة إلى حد ما، لكنها لا تمثل اتفاقية متكاملة ومخصصة لهذا المجال.

وأضافت أوسادتشا أن الإعلان المشترك بشأن ميثاق الدفاع بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا وُقّع بالفعل خلال زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إلى كييف، مشيرة إلى أن وسائل الإعلام قدمت الاتفاق آنذاك على نطاق واسع باعتباره اتفاقاً أوروبياً أوكرانياً بشأن الطائرات المسيّرة، وهو ما لم يتحقق حتى الآن.

وأوضحت أن الجانبين يجريان محادثات بشأن هذا الملف، مؤكدة أن كييف تسعى إلى إبرام اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي تشكل أساساً لتعزيز التعاون في الصناعات الدفاعية، وتطوير القدرات المشتركة، وصولاً إلى تنفيذ تحركات دفاعية وردعية مشتركة في المنطقة مستقبلاً.

وكانت فون دير لاين قد أعلنت - خلال زيارتها إلى كييف في 15 يوليو - إطلاق شراكة جديدة بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا في مجال الصناعات الدفاعية.

وفي الشهر الماضي، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن بلاده وألمانيا تعملان على إعداد اتفاقية مشتركة بشأن الطائرات المسيّرة.