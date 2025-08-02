سفير مصر بالدنمارك: أجواء إيجابية خلال التصويت في انتخابات الشيوخ

أكد السفير كريم شريف، سفير مصر لدى الدنمارك، أن فارق التوقيت بين القاهرة وكوبنهاجن يبلغ ساعة واحدة، مشيرًا إلى أن السفارة استقبلت صباح اليوم السبت، عددًا من الناخبين المصريين في بداية اليوم الانتخابي، وهو يوم عطلة نهاية الأسبوع، ما يعزز التوقعات بارتفاع نسب الإقبال.

أداء الواجب الدستوري

وأضاف «شريف»، خلال مداخلة مع قناة «إكسترا نيوز»، أن يوم أمس شهد إقبالًا جيدًا للغاية من المواطنين، وسط أجواء إيجابية وروح عالية من المسؤولية تجاه أداء الواجب الدستوري، موضحًا أن العملية الانتخابية سارت بسلاسة ويسر، بفضل المنظومة الإلكترونية الحديثة التي وفرتها الهيئة الوطنية للانتخابات، والتي أسهمت في إنهاء الإجراءات خلال دقائق معدودة.

وأشار شريف، إلى أن: «الجميع كان في حالة من الرضا والسعادة، وتفاعل المواطنون بروح وطنية واضحة، وقد لمسنا وعيًا كبيرًا بأهمية المشاركة السياسية، لا سيما في ظل التطورات التي تشهدها مصر، وسعيها نحو بناء الجمهورية الجديدة».

وشدد على التنسيق بين وزارة الخارجية والهيئة الوطنية للانتخابات، موضحًا أن منظومة الدعم الفني على درجة عالية من الكفاءة، حيث تم تنظيم لقاءات ودورات تدريبية مسبقة لتأهيل طاقم العمل بالسفارة، ما ساعد على تيسير العملية الانتخابية بشكل كبي.

ولفت إلى أن هناك تواصلا دائما مع نائب وزير الخارجية، السفير نبيل حبشي، وتنسيق مباشر ومستمر مع الهيئة الوطنية للانتخابات.