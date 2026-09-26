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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مها أحمد عن مسلسلات رمضان: أكيد هيشغلوا الفنانين اللي قاعدين في بيوتهم

مها أحمد
مها أحمد
أحمد إبراهيم

نشرت الفنانة مها أحمد تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تتمنى عملها فى مسلسلات رمضان التى تم الإعلان عنها حتى الآن. 

وقالت مها أحمد : مسلسلات كتير فنانين فبيوتها كتير أكيد هيشغلوا ناس كتير علشان واحشنا ناس كتير. 

تفاصيل مسرحية ملكة الحواديت

وتقدم الفنانة مها أحمد، مسرحية “ملكة الحواديت”، علي مسرح عبد المنعم مدبولي. 

وتعرض المسرحية ثلاثه أيام أسبوعيا، من الخميس الي السبت في تمام الساعة 8 مساءًا. 

مسرحية ملكة الحواديت إنتاج وزارة الثقافة - قطاع الفنون الشعبية والاستعراضية / المسرح القومي للأطفال كما أن فريق العمل:تأليف وأشعار: وليد كمال، إخراج: إيهاب ناصر

وكانت قد ظهرت مها أحمد في البوسترات بإطلالات خيالية وفانتازية مبهجة تناسب طبيعة العرض الموجه للأطفال والعائلات، حيث تتصدر العمل رفقة مجموعة من الفنانين والاستعراضيين والشخصيات الكرتونية الشهيرة، مما يعد الجمهور بتجربة مسرحية مليئة بالأجواء التشويقية والاستعراضية.

آخر أعمال الفنانة مها أحمد

تعُد آخر أعمال الفنانة مها مشاركتها في بيت الشدة والتي دارت أحداثه في إطار درامي حول حفيدة مشعوذ وساحر تُدعى فَلك تعود إلى منزل جدها، لأجل الانتقام مِن مَن حرقوا المنزل قديمًا، في ظل وجود لعنة تطارد ابنها سيف وهي سيطرة روح الجد على جسده، فتجد نفسها في مواجهة تصدي أهل الحارة لها بقيادة مختار وسرعان ما تتطور الأمور.

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