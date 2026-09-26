توبا بويوكستون تكشف حقيقة منافستها لـ بيرين سات

حسمت النجمة التركية توبا بويوكستون الجدل الذي استمر لسنوات حول وجود منافسة بينها وبين مواطنتها النجمة بيرين سات، مؤكدة ان ما تردد عن وجود خلاف أو منافسة بينهما لم يتجاوز كونه شائعات صنعتها بعض وسائل الإعلام، وحظيت باهتمام واسع من الجمهور.

توبا بويوكستون تنفي وجود منافسة مع بيرين سات

وأوضحت توبا بويوكستون، في تصريحات صحفية، انه لم تكن هناك أي منافسة شخصية أو مهنية بينها وبين بيرين سات، مشيرة إلى ان هذه الرواية لم تكن سوى قصة تداولها الإعلام بهدف جذب الانتباه وتحقيق نسب متابعة وقراءة أكبر.

توبا بويوكستون تكشف علاقتها ببيرين سات

وأكدت توبا بويوكستون ان علاقتها بزميلتها لم تكن قائمة على أجواء التنافس التي صورتها بعض التقارير الصحفية، لتنهي بذلك حالة الجدل التي ارتبطت باسميهما على مدار سنوات، خاصة مع تكرار الحديث عن وجود خلافات بينهما.

وتعود بداية هذه القصة إلى عام 2009، عندما ارتبط اسم النجمتين بالممثل التركي بولنت إينال، الذي سبق ان دخل في علاقة عاطفية مع توبا بويوكستون، قبل ان تنتهي علاقتهما، ثم بدأ بعد ذلك علاقة مع بيرين سات.

وفي ذلك الوقت، استغلت بعض التقارير الصحفية تزامن ظهور توبا وبيرين في مناسبات مرتبطة بالممثل التركي، للحديث عن وجود غيرة ومنافسة بين النجمتين، وهو ما ساهم في انتشار القصة على نطاق واسع.

وفي يناير 2009، حضرت توبا بويوكستون العرض الخاص لفيلم Güz Sancısı، الذي شاركت بيرين سات في بطولته، وكانت بيرين حينها مرتبطة ببولنت إينال، ليحظى حضور توبا باهتمام الصحافة، التي ركزت على وجود النجمتين في المناسبة نفسها.

واعترضت بيرين سات وقتها على تركيز الإعلام على هذه القصة، موضحة ان علاقة توبا ببولنت إينال كانت قد انتهت قبل عامين، وانها لم تر سببا لتطغى هذه التفاصيل على الترويج للفيلم، كما أشارت إلى ان اللقاء بينهما لم يحدث في ذلك الوقت.