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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

توجيه لرؤساء أجهزة المدن الجديدة بتوفير جميع الاحتياجات لتيسيرانتخابات الشيوخ

وزير الاسكان
وزير الاسكان
آية الجارحي

أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، توجيهات لرؤساء أجهزة المدن الجديدة بتوفير جميع الاحتياجات اللوجستية لتيسير العملية الانتخابية لانتخابات مجلس الشيوخ.

ومن المقرر إجراء انتخابات مجلس الشيوخ محليا  يومي الاثنين والثلاثاء الموافق 4 و5 أغسطس الجاري.

كما كلف وزير الإسكان رؤساء أجهزة المدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتوفير كل سبل الدعم لكل عناصر العملية الانتخابية بداية من الهيئة القضائية المشرفة على الانتخابات والجهات المعاونة للقيام بالمهام الموكلة لهم، وتوفير كل ما يلزم لتيسير قيام المواطنين بالمشاركة الفاعلة في اختيار ممثليهم في سهولة ويسر .

المدن الجديدة انتخابات مجلس الشيوخ اخبار مصر مال واعمال وزير الاسكان والمرافق المهندس شريف الشربيني أجهزة المدن الجديدة

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