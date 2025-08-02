وزير الإسكان يعقد اجتماعا مع الشركات العاملة بمشروع "صواري" بالإسكندرية

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عقب جولته بمدينة برج العرب الجديدة، اجتماعا مع مسئولي الشركات المنفذة لكافة مكونات مشروع التجمع العمراني غرب كارفور بالإسكندرية "صواري"، بموقع المشروع، لمتابعة الموقف التنفيذي وسير العمل، وتذليل أي عقبات قد تواجه الأعمال الجارية بالمشروعات وموقف تسليم الحاجزين، وذلك بحضور مسئولي الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز مدينة رشيد الجديدة – المشرف على المشروع.

وتابع الوزير الموقف الخاص بالتسليمات للوحدات والفيلات والمحددات الموضوعة والمواعيد المقررة لتسليم الحاجزين، موجهاً بوضع خطة لتسليم العملاء الحاجزين بالمشروع ومشددًا على الالتزام بها والاهتمام بأعمال تنسيق الموقع وإعداد تقرير أسبوعي عن آخر مستجدات خطة التسليم والمتابعة الدورية لها.

واطَّلع وزير الإسكان على موقف تنفيذ مشروعات التجمع العمراني بالمنطقة "غرب كارفور" بالإسكندرية، والتي تضم 64 برجاً سكنياً "أبراج صواري"، بها 3068 وحدة، إضافة لـ310 فيلات، إضافة إلى موقف تنفيذ أعمال المرافق والطرق والكهرباء والغاز والاتصالات، حيث إن مشروع "صوارى" يهدف لتوفير أنماط الإسكان المتنوعة، والخدمات الاستثمارية، والمساهمة فى زيادة المشروعات التنموية بمحافظة الإسكندرية.

وفي السياق ذاته، تناول الاجتماع الموقف الخاص بالتسليمات الحالية الخاص بالوحدات السكنية، حيث تم حتى الآن تسليم عدد 414 من الوحدات السكنية، بالإضافة إلى عدد (٩٨) من الفيلات، ومن المقرر استكمال باقي أعمال التسليم تباعًا.