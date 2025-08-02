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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير الإسكان يتفقد مشروع مرافق الأراضي الصناعية بمدينة برج العرب الجديدة

شريف الشربيني
شريف الشربيني
آية الجارحي

تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سير العمل بمشروعات مرافق الأراضي الصناعية، وأعمال تنفيذ كوبري أعلى مسار القطار الكهربائي السريع بمدينة برج العرب الجديدة.

ورافق الوزير في جولته، مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز المدينة.

وتجَّول وزير الإسكان بموقع تنفيذ أعمال مرافق الأراضي الصناعية، حيث استمع الوزير لشرح تفصيلي حول الأعمال الجارية التي تشمل: مشروع تنفيذ المرافق الداخلية لمياه الشرب والصرف وفرمة الطرق بمنطقة مجمع الصناعات بالمحور المركزي الشرقي وشرق المنطقة الصناعية الخامسة، بجانب شبكتي الكهرباء والاتصالات لمجمع الصناعات الصغيرة بالمحور المركزي.

وفي هذا الإطار، أوضح مسئولو جهاز مدينة برج العرب الجديدة، أن المشروعات الجاري تنفيذها تشمل أعمال المرافق ( مياه – صرف – فرمة - كهرباء)  بمنطقة مجمع الصناعات بمساحة 97 فدانا، وكذا أعمال المرافق ( مياه – صرف – فرمة – كهرباء )  بمنطقة شرق المنطقة الصناعية الخامسة بمساحة 123 فدانا تحتوي على 70 قطعة للصناعات المتنوعة.

وانتقل وزير الإسكان، ومرافقوه، إلى موقع أعمال تنفيذ كوبري أعلى مسار القطار الكهربائي السريع بالمدينة.

ووجه المهندس شريف الشربيني بأهمية الالتزام بالتوقيتات الزمنية الموضوعة لأعمال المرافق بمجمع الصناعات ودفع معدل الأعمال للانتهاء من كافة المرافق بالمنطقة.

شريف الشربيني الأراضي الصناعية القطار الكهربائي السريع

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