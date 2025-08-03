محافظ البحيرة تتابع جاهزية لجان انتخابات مجلس الشيوخ من مركز التحكم والسيطرة

تابعت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة ، من داخل مركز التحكم والسيطرة بديوان عام المحافظة، مدى جاهزية اللجان والمقار الانتخابية بكافة مدن ومراكز المحافظة، وذلك باستخدام إمكانيات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، في إطار الاستعدادات التي تشهدها محافظة البحيرة لانطلاق انتخابات مجلس الشيوخ والمقرر إجراؤها يومي الاثنين والثلاثاء 4 و5 أغسطس 2025.

كما تابعت، التقارير الواردة من غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن، والتي استعرضت الموقف التنفيذي الخاص بتجهيز المقار الانتخابية، من حيث أعمال النظافة والإنارة والتأمين، وتوفير سبل الراحة للمواطنين، وبالأخص كبار السن وذوي الهمم، فضلًا عن مدى جاهزية الأجهزة التنفيذية المعنية لتقديم الدعم المطلوب خلال أيام التصويت.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر أن المحافظة أعدت خطة شاملة تغطي الجوانب التنظيمية والأمنية والخدمية لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة وفي أجواء آمنة، تتيح للمواطنين الإدلاء بأصواتهم بسهولة، مشددة على أهمية استمرار التنسيق بين الجهات المعنية وتفعيل غرف العمليات على مدار الساعة للتعامل الفوري مع أي مستجدات.