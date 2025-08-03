إصابة 9 أشخاص في حادث تصادم على الطريق الصحراوي بالبحيرة

شهد الطريق الصحراوي القاهرة الإسكندرية، اليوم الأحد، حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى ميكروباص، نتج عنه إصابة 9 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بالجسم من بينهم 5 أطفال من أسرة واحدة.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى غرب النوبارية المركزي لتلقي العلاج اللازم، وتم تحرير محضر بالواقعة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بلاغًا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم عند الكيلو 70 بالطريق الصحراوي القاهرة الإسكندرية، اتجاه الإسكندرية، بنطاق قسم غرب النوبارية ووجود مصابين.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية لموقع الحادث، وجرى الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين وتبين من المعاينة اصطدام سيارة ملاكي بأخرى ميكروباص.

المصابون هم: نجلاء محمد سليمان، 50 عاما، ربة منزل، شمس شحته عبد الراضي، 17 عاما، محمد فتحي عبد الراضي عمر، سنة، وفاء شحاتة صالح، 60 عاما، نور الهدى ناجي عبد الفتاح، 27 عاما، لارين عادل سليمان، 4 سنوات، وتين عادل سليمان، سنتان، حنين شحته عبد الراضي، 11 عاما، حمادة شحته عبد الراضي، 5 سنوات، وجميعهم مقيمون القاهرة، ومصابين بكسور وجروح متفرقة بالجسم.



وجرى نقل المصابين إلى مستشفى النوبارية المركزي وجارٍ تقديم الإسعافات اللازمة لهم، وتحرير محضر بالواقعة وباشرت جهات التحقيق أعمالها.