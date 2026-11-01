من سفح الأهرامات إلى الحرم المكي.. 30 دراجًا في رحلة دولية استثنائية تنطلق 6 نوفمبر

أنهى مجلس إدارة الاتحاد المصري للدراجات برئاسة أيمن علي حسن كافة الاستعدادات الخاصة بتنظيم الحدث العالمي والذي سيشهد مشاركة 30 لاعب ولاعبة بالإضافة لمشارك من ذوي الهمم في تجربة استثنائية تحت عنوان «مشوار الحرم المكي بالدراجات»، ينطلق السباق في السابعة صباح يوم 6 نوفمبر الجاري من أسفل سفح الأهرامات، في حدث رياضي ومجتمعي يستهدف تقديم تجربة مختلفة للترحال الجماعي عبر الحدود.

ويقام الحدث تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، وبدعم من الاتحاد المصري للدراجات ، وإشراف لجنة «الدراجة للجميع» بالاتحاد، والتي تضم ندى الناصر عضو المجلس ومريم عزام الحكم الدولي للدراجات.

وتكتسب المبادرة أهميتها من طبيعة التحدي الذي تطرحه، حيث تستهدف تنظيم ترحال دولي جماعي بهذا العدد والتنوع، وهو ما يفرض متطلبات استثنائية على مستوى الإعداد النفسي والبدني، فضلًا عن تحقيق الانسجام والتوافق بين المشاركين، في ظل اختلاف الأعمار والثقافات.

ولا تقتصر التجربة على الجانب الرياضي فقط، بل تحمل رسالة مجتمعية تؤكد قدرة الرياضة على جمع مختلف الفئات في هدف واحد، وتعزيز قيم التعاون والإصرار وروح الفريق، مع إتاحة مساحة حقيقية لمشاركة أصحاب الهمم في الفعاليات الرياضية الكبرى.

ويتولى قيادة المجموعة الكابتن إيهاب حافظ فرج، ويعاونه في التنظيم كل من سالي حكيم، وأميرة شلبي، وسعاد محمد، وأكرم الدسوقي، وحسام عطية، ضمن فريق العمل المسؤول عن الإعداد والتنسيق للرحلة.

ومن المنتظر أن تمثل المبادرة تجربة لافتة في مجال الترحال الرياضي الجماعي، بما تحمله من تنوع في المشاركين وطموح لتقديم نموذج مختلف يجمع بين الرياضة والتحدي والعمل الجماعي وهو حدث رياضي كبير يساهم في تنشيط السياحة في مصر خاصة وان الحدث سيشهد المرور على العديد من الأماكن السياحية المصرية ويبدأ خط سير الحدث من اهرامات الجيزة ثم جوله لمعالم القاهره ثم الي السخنه والزعفرانه ورأس غارب والغردقه وسفاجا بعدها ركوب العبارة الي ضبا ثم الوجه واملج وينبع ومدينة بدر وصولاً الي المدينه المنوره ثم اليتمه مرورا بالاكحل وينتهي السباق بمكة المكرمة ويتوجه المشاركون لاداء فريضة العمرة ويأتي هذا الحدث للتأكيد على عمق العلاقة بين البلدين الشقيقين مصر والسعودية.

ووجه مجلس إدارة الاتحاد المصري للدرجات الشكر والتقدير للدولة المصرية الداعمة لكافة الأحداث الرياضية وكذلك الشكر موصول لوزارة الداخلية ووزارة الصحة وكافة الجهات المعنية حيث لم يدخل اى مسؤل جهده من أجل نجاح هذا الحدث العالمي.