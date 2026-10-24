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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

اتحاد الدراجات يستقبل بعثة منتخب مصر بعد إنجازات البطولة الأفريقية في كينيا

بعثة منتخب مصر
بعثة منتخب مصر
حسن العمدة

حرص مجلس إدارة الاتحاد المصري للدراجات على استقبال بعثة المنتخب الوطني فور عودتها من كينيا، عقب المشاركة في البطولة الأفريقية للطريق، التي شهدت تحقيق نتائج مميزة وحصد ميداليات فضية وبرونزية، في إنجاز جديد يضاف إلى سجل الدراجات المصرية.
وضم الاستقبال أيمن علي حسن، رئيس الاتحاد المصري للدراجات، وأيمن سالم، المدير التنفيذي للاتحاد، ونشأت عبدالسلام، مدير المنتخبات، وهاني سعيد، عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على منتخب الطريق.


وعكس الاستقبال الحافل تقدير مجلس إدارة الاتحاد للجهود التي بذلها اللاعبون واللاعبات خلال منافسات البطولة، والحرص على دعم أبطال مصر وتحفيزهم لمواصلة تحقيق الإنجازات ورفع اسم مصر في المحافل القارية والدولية.
ويأتي هذا التكريم في إطار حرص مجلس إدارة الاتحاد على تعزيز روح الأسرة الواحدة والعمل الجماعي بين المجلس والأجهزة الفنية والإدارية واللاعبين، بما يسهم في مواصلة تطوير اللعبة وتحقيق المزيد من النجاحات خلال المرحلة المقبلة.
واعرب الكابتن ايمن علي حسن رئيس الاتحاد المصري للدراجات 
عن سعادته الكبيرة بعد الإنجاز الذي حققته بعثة منتخب مصر والتتويج بثلاثة ميداليات بواقع فضيتين لجودي محمد وبرونزية لمهند أحمد سعيد.
ووجه رئيس الاتحاد الشكر والتقدير لوزارة الشباب والرياضة واللجنة الاولمبية المصرية والمؤسسة العسكرية والجهاز الفني للمنتخب وهاني سعيد عضو المجلس والمشرف على منتخبات الطريق  وكذلك اولياء امور اللاعبين مؤكدا ان دور الاسرة مهم في صناعة الإبطال 
وجميع عناصر اللعبة ساهموا في تحقيق هذا الإنجاز وبعون الله تواصل منتخبات مصر حصد الالقاب والبطولات خلال المشاركات الدولية المقبلة.

مجلس إدارة الاتحاد المصري للدراجات الاتحاد المصري للدراجات الدراجات المصرية أيمن علي حسن

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