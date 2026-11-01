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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الهاني سليمان يكشف أسباب فشل انتقاله إلى الأهلي

الهاني سليمان
الهاني سليمان
عبدالله هشام

كشف الهاني سليمان، حارس مرمى سموحة السابق، كواليس اقترابه من الانتقال إلى النادي الأهلي، موضحًا أسباب عدم إتمام الصفقة رغم توقيعه للفريق الأحمر.

وقال الهاني سليمان، في تصريحات لبرنامج «الماتش» مع الإعلامي أحمد جلال، عبر قناة «صدى البلد»: «كنت قريبًا من الانضمام إلى الأهلي بعد عام 2010، لكن في النهاية كل شيء نصيب. حدث اختلاف في وجهات النظر بيني وبين النادي، وكنت لاعبًا حرًا في عام 2013، ووقعت بالفعل، لكن الخلاف كان حول خروجي على سبيل الإعارة لمدة موسم، ثم العودة إلى الأهلي، بسبب اكتمال قائمة الفريق».

وأضاف: «لم أفضل هذا الأمر، لأنني أفضل الاستقرار والاستمرارية، ولذلك لم نتوصل إلى اتفاق، رغم أن المسؤولين في الأهلي كانوا محترمين للغاية».

وأوضح حارس المرمى أنه وقع للأهلي في حضور مجدي طلبة، الذي كان يشغل منصب مدير التعاقدات آنذاك، مشيرًا إلى أن حسام البدري كان يتولى تدريب الفريق قبل رحيله وتولي محمد يوسف المسؤولية خلفًا له.

وتطرق الهاني سليمان إلى علاقته بطلعت يوسف خلال فترة وجودهما في الاتحاد السكندري، قائلًا إنها كانت جيدة، لكن بعض المناوشات بينه وبين جماهير النادي دفعته للتفكير في الرحيل.

واختتم تصريحاته قائلًا: «جلست مع محمد مصيلحي، رئيس النادي، وطلعت يوسف، واتفقنا على رحيلي بهدوء وبكل احترام، وانتقلت بعدها إلى الجونة».

الهاني سليمان سموحة النادي الأهلي الأهلي حسام البدري

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