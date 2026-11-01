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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد عادل عبد المنعم: عودتي إلى الأهلي بعد الاعتزال أعادت لي الحياة والابتسامة

احمد عادل
احمد عادل
محمد بدران   -  
يمنى عبد الظاهر

تحدث أحمد عادل عبد المنعم، حارس مرمى الأهلي السابق، عن كواليس عودته إلى القلعة الحمراء بعد الاعتزال، معبرًا عن سعادته الكبيرة بالعودة إلى النادي، ومؤكدًا أن وجوده داخل جدران الأهلي أعاد إليه حالته النفسية الجيدة وشعوره بالراحة والانتماء.

وقال أحمد عادل عبد المنعم، خلال تصريحات تلفزيونية، إنه شعر وكأنه عاد إلى الحياة من جديد بعد رجوعه إلى الأهلي، موضحًا أن وجوده وسط الأشخاص الذين اعتاد التعامل معهم داخل النادي منحه شعورًا بالسعادة والراحة النفسية.

وأضاف: «لما رجعت الأهلي بعد الاعتزال حسيت إني رجعت للحياة تاني، رجعت لنفسي وللناس السوية اللي شبهي اللي بتعامل معاها، إحنا في مكان كلنا شبه بعض، بقيت مبسوط نفسيًا، كإني راجع من الغربة».

وتابع حارس الأهلي السابق: «حتى أولادي وزوجتي وكل الناس القريبين مني بيقولولي أنت ضحكتك رجعت تاني، مبسوط إني رجعت الأهلي، والحمد لله الناس جوه النادي بيحبوني وبيقدروني».

ووجه أحمد عادل عبد المنعم الشكر إلى مسؤولي النادي الأهلي على دعمهم ومساعدتهم له في العودة، مشيرًا إلى الدور الذي قام به كل من سيد عبد الحفيظ ومحمد يوسف في هذا الأمر.

واختتم تصريحاته قائلًا: «ممتن لمساعدة كابتن سيد عبد الحفيظ ومحمد يوسف، وإن شاء الله أحقق حاجة جوه النادي وأشرفكم وأكبر واحدة واحدة جوه المكان ده».

أحمد عادل عبد المنعم الأهلي حارس الأهلي سيد عبد الحفيظ محمد يوسف

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