حزنا عليها.. زوج يلحق بزوجته بعد وفاتها بثلاثة أيام في البحيرة

شهد مركز المحمودية بمحافظة البحيرة واقعة حزينة، حيث توفي زوجان خلال أسبوع واحد، ما ترك أثراً عميقاً في نفوس الأهالي.

توفيت الزوجة بعد صراع مع المرض قبل ثلاثة أيام، ولحق بها زوجها الحاج محمود الجزار .

تدهورت الحالة الصحية للزوجين، حيث دخلا العناية المركزة في مرحلة متقدمة من المرض ورغم محاولات العلاج، فارقت الزوجة الحياة، وتبعها الزوج بعد معاناة قصيرة، ليغادرا الحياة معاً في ظرف زمني قصير.

وسادت حالة من الحزن بين الأهالي الذين شهدوا مشهداً جنائزياً مهيباً، حيث انهمرت الدموع والدعوات من أبنائهما وأقاربهما.

كان الزوجان معروفين بسيرتهما الطيبة ومشاركتهما الفعّالة في جميع المناسبات الاجتماعية، وقد رزقهما الله بذرية شهد لها الجميع بحسن الخلق.

أقيمت صلاة الجنازة على الحاج محمود الجزار في مسجد قرية طورنو وتم تشييع جثمانه ودفنه في مقابر الأسرة بمدينة المحمودية، وسط حضور كبير من الأهالي الذين عبروا عن حزنهم العميق لفقدانهما.