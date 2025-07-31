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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

فى لفتة إنسانية.. الامن ينقل سيدة مريضة لمستشفى بالبحيرة

حالة انسانية
حالة انسانية
مصطفى الرماح

استجابت الأجهزة الأمنية بالبحيرة لإستغاثة مواطن لمساعدته فى نقل والدته المُسنة للمستشفى لتلقى العلاج.

الامن ينقل سيدة مريضة لمستشفى بالبحيرة

تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة من (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة مركز شرطة دمنهور بالبحيرة) بطلب المساعدة فى نقل والدته المُسنة لتلقى العلاج بأحد المستشفيات لكونها مريضة وغير قادرة على الحركة.

على الفور تم إنزالها بمعرفة القوات ونقلها للمستشفى لتلقى العلاج اللازم.

وتقدم المذكور بالشكر لرجال الشرطة على الإستجابة الفورية وتلبية إستغاثته.

وذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لكافة القطاعات الأمنية من خلال التعامل الإيجابى مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنسانى.

البحيرة مديرية أمن البحيرة مواطن سيدة دمنهور

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