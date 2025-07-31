أنا عندي نفوذ.. استعرضوا على سيدة عضلاتهم فأرسلتهم للسجن

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لشخص يدعي نفوذه وقوته وعلاقاته، حيث قام بالاصطدام بسيارة إحدى السيدات بالجيزة وزعم بنفوذ أحد أقاربه.

البداية عند الأجهزة الأمنية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن الادعاء بقيام قائد سيارة بالاصطدام بسيارة إحدى السيدات بالجيزة وزعم مستقلها بنفوذ أحد أقاربه.

ضبط المتهمين

أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها ومرافقه، وهما مصمم جرافيك، وعامل، مقيمين بمحافظة الجيزة.

وبمواجهتهما، أقرا بأنه حال سيرهما بمنطقة حدائق أكتوبر بالجيزة، فوجئا بقدوم سيارة ملاكي قيادة إحدى السيدات من الجانب الأيمن أوشكت على الاصطدام بهما، فحدثت مشادة كلامية بينهم قام على أثرها مستقل السيارة بالادعاء بنفوذ أحد أقاربه لترهيبها.

تم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها ومرافقه.