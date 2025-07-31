التهاب رئوي.. وفاة المدرس المتهم بنحر والده بالمنوفية قبل محاكمته

توفي المدرس المتهم بنحر والده داخل قرية قورص التابعة لمركز اشمون في محافظة المنوفية وذلك بعد حبسه لتقديمه للمحاكمة.

وتوفي المدرس بعد حبسه حيث تعرض لوعكه صحية تم نقله من خلالها الي المستشفي إلا أنه توفي نتيجة إصابته بالتهاب رئوي حاد ادي الي تدهور حالته الصحية ووفاته.

وكان مدير أمن المنوفية قد تلقي إخطارا من مباحث مركز اشمون بقيام مدرس بذبح والده داخل قرية قورص التابعة للمركز.

بالانتقال تبين قيام “ من.ع ” مدرس بالتعدي علي والده وذبحه داخل المنزل، وتبين من التحقيقات الأولية أن المتهم يعاني من أمراض نفسية.

وتم ضبط المتهم وحبسه علي ذمه التحقيقات لتقديمه للمحاكمة ولكنه توفي قبل احالته الي المحاكمة.