دورات تدريبية.. ضبط شخص نصب على مواطنين بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.

القبض على شخص نصب على مواطنين بالقاهرة

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون بالقاهرة، بالنصب والاحتيال على المواطنين راغبى الحصول على دورات تدريبية فى مجالات مختلفة، والاستيلاء على أموالهم، والترويج لنشاطه الإجرامى عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه، وبحوزته "هاتف محمول"، بفحصه فنياً تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى.

وبمواجهته، أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار مكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين بقصد الاستيلاء على أموالهم.